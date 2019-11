VIDEO ATP Finals | Nadal-Tsitsipas | highlights e sintesi Spettacolare vittoria dello

Fonte : oasport

(Di sabato 16 novembre 2019) Rafaelè stato eliminato dalle ATP2019, il numero 1 al mondo non scenderà in campo nella giornata odierna per disputare le semifinali visto che ha dovuto salutare il torneo nella fase a gironi. Lo spagnolo si è reso protagonista di una partita bellissima contro il greco Stefanose si è imposto in rimonta, il successo in tre set non è però bastato al mancino di Manacor che per passare il turno aveva bisogno anche delladel russo Daniil Medvedev contro il tedesco Alexander Zverev. Per sua sfortuna non è arrivato il favore del rivale e così niente semifinali alla O2 Arena di Londra. Di seguito ilcon glie ladelladi Rafaelcontro Stefanos: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

Eurosport_IT : 'Dopo tanti infortuni non avrei mai pensato che a 33 anni e mezzo avrei tenuto ancora questo trofeo tra le mani'.… - SuperTennisTv : Il palazzetto in cui Federer vinse il suo 1° titolo #ATP... Il palazzetto in cui Sinner ha appena vinto il suo 1°… - FBusbani : RT @Eurosport_IT: 'Dopo tanti infortuni non avrei mai pensato che a 33 anni e mezzo avrei tenuto ancora questo trofeo tra le mani'. Nadal… -