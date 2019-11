Venezia sommersa | il sindaco | Un miliardo di danni | il Mose serve ma non basta

Venezia sommersa - polemiche sull'uso del Mose. San Marco chiusa - serrande abbassate - secchi e scope : L’emergenza a Venezia non è ancora finita e la città ancora teme le maree e gli effetti dell’acqua alta. Con l’attesa di un nuovo picco dietro l’angolo. Intanto, tra il lavoro della Protezione Civile e delle istituzioni per limitare i danni, non mancano, ovviamente le polemiche. Come quella del sindaco di Chioggia che afferma: “Ho chiesto che venisse utilizzato il Mose alla vigilia dell’acqua ...

Venezia sommersa oltre che dall'acqua dall'odio social per il lusso e lo scandalo Mose : Come se non bastasse la furia cieca di mare, pioggia, vento che si è abbattuta sulla città trasformandola in uno scenario apocalittico, Venezia deve affrontare un altro elemento non meno devastante: gli haters. Gli odiatori online non risparmiano niente e nessuno, neanche la Serenissima, sconvolta e messa in ginocchio dall'azione di ben tre maree che hanno fatto salire il livello delle acque a un metro e 87 centimetri, provocando due morti, ...

Venezia sommersa dall’acqua - Federica Pellegrini è una furia : “la gente spala merda - mentre noi parliamo” [FOTO] : La nuotatrice veneta ha voluto esprimere la propria indignazione per quanto accaduto a Venezia, sottolineando come il disastro si sarebbe potuto evitare Sono giorni difficili per la città di Venezia, colpita da un violento nubifragio che ha letteralmente sommerso il capoluogo veneto. Abitazioni distrutte, monumenti danneggiati e tantissima acqua anche in piazza San Marco, fulcro della Serenissima. Claudio Furlan/LaPresse Una situazione ...

Venezia - le sei ragioni per le quali la città viene sommersa : il problema della faglia adriatica : Venezia è stata inondata da una marea record, un fenomeno che secondo gli esperti è destinato a moltiplicarsi. "La settimana scorsa eravamo a 110 centimetri e la prossima resteremo a 140", spiega a La Repubblica Maurizio Ferla, dirigente dell'Ispra al Servizio Laguna. I dati Ispra (che partono dal 1

Venezia : sommersa la meravigliosa libreria "Acqua Alta" - distrutti centinaia di libri : Situazione critica a Venezia a seguito dell'eccezionale alta marea che da ieri sera sta interessando tutta la laguna. Dopo aver raggiunto il picco di 187 cm alle 22.30 di ieri sera, l'alta marea ha...

Venezia sommersa - sconvolta la Serenissima : tre maree da record - due morti e daneggiamenti : Mai, nella sua storia millenaria, la 'Serenissima' è stata tanto sconvolta: l'acqua alta da record l'ha trasformata in queste ore in una città spettrale e sommersa fino all'80%. Per tre volte, le maree hanno superato i limiti previsti e sfiorato i 190 centimetri provocando ieri grande paura, per poi abbassarsi. Un'emergenza senza precedenti ad eccezione dell'alluvione del 1966 quando l'acqua alta raggiunse i 194 centimetri. "Abbiamo davanti una ...

Allarme acqua alta a Venezia - l’80 per cento della città è sommersa : “Devastazione totale” : Continua l'emergenza maltempo a Venezia, dove l'acqua alta ha sommerso l'80 per cento della città. Dopo il livello record di un metro e 87 toccato ieri sera, oggi alle 10:20 è arrivata una nuova marea eccezionale, mentre si contano i danni: due persone sono morte, la cripta della Basilica di San Marco è invasa dall'acqua e le linee telefoniche sono fuori uso. Zaia: "Devastazione apocalittica"Continua a leggere

Venezia è sommersa dall'acqua : Venezia è stata colpita in modo molto pesante dall'alta marea: dopo il record di ieri alle 22.50, con il picco di acqua ad un metro e 87 – la seconda misura nella storia della Serenissima subito dietro ai 194 centimetri del 1966 – è attesa alle 10.30 una massima di 160 centimetri. Ci sono anche due

Venezia - la città sommersa dall’alta marea record : piazza San Marco e la Basilica allagate : Alta marea da record nella notte, a Venezia, con 184 centimetri sul medio mare, il livello più alto dall’alluvione del 1966. Diversi i negozi sommersi dall’acqua, coi tavolini portati via e le passerelle smontate. Allagata la cripta di San Marco. L'articolo Venezia, la città sommersa dall’alta marea record: piazza San Marco e la Basilica allagate proviene da Il Fatto Quotidiano.

Venezia sommersa dall’acqua : ‘Situazione drammatica’ : Venezia – Venezia al governo chiede lo stato di calamità. Ieri sera una marea di 187 cm si è fermata a soli 7 cm dalla storica acqua alta del 4 novembre 1966, quando si toccarono i 194 cm. “Chiediamo al Governo di aiutarci, i costi saranno alti. Questi sono gli effetti dei cambiamenti climatici. Il Mose va terminato presto. Oggi scuole chiuse a Venezia e isole”, si legge in una comunicazione del sindaco della città, Luigi Brugnaro. Dopo il picco ...