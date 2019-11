Venezia si salverà dai cambiamenti climatici?

Venezia si salverà da sola : Venezia per me. Città amata. Città dei libri. La incontrai la prima volta da bambino, accompagnato dai miei genitori, poi da adolescente, per mia iniziativa, innamorandomene perdutamente, tra le descrizioni malinconiche e tragicamente romantiche di Thomas Mann. Venezia delle fughe a diciott’anni. Alla rincorsa della direzione che potesse condurmi alla coscienza, alla responsabilità, alla poesia e alla ...

Venezia - l’unico sopravvissuto allo schianto del motoscafo offshore : “La lunata non si vedeva. Le autorità mettano delle luci - salveranno vite” : La “lunata” non si vedeva, perché non segnalata in modo sufficiente dalle luci. Quella scogliera bassa realizzata alla bocca di porto del Lido, per proteggere le strutture del Mose, era praticamente invisibile perfino per la sofisticata strumentazione di bordo, capace di scrutare la notte. È questa l’accusa che l’unico sopravvissuto dell’incidente nautico con tre vittime, avvenuto a Venezia, ha formulato parlando con il ...