Venezia | entro 40 giorni primo piano di interventi

Venezia sommersa dall’acqua - la Nazionale Italiana vicina alla città : oggi allenamento a Mestre e visita in centro : Il ct Mancini ha deciso di far allenare la squadra a Mestre per permettere ai cittadini veneti di dimenticare per un po’ il disastro dei giorni scorsi La Nazionale Italiana dimostra la propria solidarietà ai cittadini di Venezia, il ct Roberto Mancini e tutta la delegazione azzurra sono atterrati oggi alle ore 11 all’aeroporto della città lagunare direttamente da Sarajevo, per far visita ai cittadini colpiti dal ...

Venezia - nuovo picco d’acqua alta : 154 centimetri. Sommerso il 70% del centro - San Marco chiusa. Sospesa circolazione vaporetti – DIRETTA : A Venezia suonano, ancora una volta, le sirene d’allarme. Piazza San Marco è stata chiusa ed è di nuovo allagata, così come il 70% del centro storico è Sommerso: poco dopo le ore 11 la marea ha superato il mezzo metro di altezza ed è stata Sospesa la circolazione dei vaporetti. La città è semideserta, i turisti sono chiusi negli alberghi: in mattinata – fa sapere il centro Maree – l’acqua alta è ...

Venezia - sindaco chiude piazza San Marco per l’acqua alta. Anche a Chioggia - chiuso centro storico : "Sono le 9.20 e sono costretto a far chiudere la piazza, stiamo dando gli ordini alla polizia locale, la chiudiamo per ogni evenienza per non mettere a rischio l'incolumità delle persone". Inizia così la mattinata del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che annuncia un'altra giornata di passione per la città in cui è attesa una forte marea, "eccezionale" con un picco di 160 centimetri. Nel weekend il livello è invece in leggera diminuzione, ...

Venezia - allagato il 70% del centroIl sindaco : "Un miliardo di danni" : Solo poche ore di tregua, poi la marea è tornata a salire a Venezia. E con essa, la paura e la tensione tra i cittadini. La sirena è suonata 4 volte (allarme massimo). La quota attuale è a 140 ma per le 11,20 il Centro di monitoraggio ha previsto un picco di 160 centimetri. Segui su affaritaliani.it

Meteo : allarme a Venezia - frane in Liguria. Neve in Piemonte e Trentino. Da domani allerta centro-sud : L'ondata di maltempo che vede Venezia alle prese con un nuovo allarme alta marea causa disagi un po' ovunque nel nord Italia. In Trentino alcune strade sono state chiuse per la Neve, in...

Venezia - immagini sconvolgenti e tanta paura. L'allarme del Centro maree del Comune : vicini ai 160 cm di acqua : Venezia non trova pace. Una nuova ondata di acqua alta è attesa venerdì mattina. Livelli mai visti prima tanto da costringere le scuole e le attività a rimanere ancora chiuse. A dare L'allarme è stato il Centro maree del Comune di Venezia, che ha anticipato 157 centimetri di acqua alle 11.20. Se la

Acqua alta a Venezia - marea record : 1 - 87 metri. Danni nel centro storico e nella Basilica di San Marco. Conte : “Giovedì stato di emergenza” : Venezia è completamente sommersa, con il suo centro storico colpito nei simboli, dalla Basilica di San Marco al Teatro La Fenice, fino alle gondole andate distrutte. L’alta marea ha raggiunto nella notte il record di 1 metro e 87 centimetri – il secondo livello più alto dal 1966 – con raffiche di vento a cento chilometri orari. Questa mattina la città lagunare si è svegliata ancora con il suono ...

Acqua alta a Venezia - marea record : 1 - 87 metri. Danni nel centro storico e nella Basilica di San Marco. Un morto nella notte – DIRETTA : Venezia è completamente sommersa, con il suo centro storico colpito nei simboli, dalla Basilica di San Marco al Teatro La Fenice, fino alle gondole andate distrutte. L’alta marea ha raggiunto nella notte il record di 1 metro e 87 centimetri – il secondo livello più alto dal 1966 – con raffiche di vento a cento chilometri orari. Questa mattina la città lagunare si è svegliata ancora con il suono ...

Venezia - nel centro storico prevista piena di 190 centimetri : la peggiore acqua alta dal 1966 : Notte d’incubo per l’acqua alta a Venezia e a Chioggia. Nel centro storico prevista una piena di 190 centimetri, a Chioggia il livello del mare ha raggiunto quota 170 centimetri alle 21,45, poi ha cominciato a scendere di un centimetro ogni cinque minuti. In mattinata, a Punta della Salute, di fronte a San Marco, il colmo di piena si era fermato a 127 centimetri, ossia 13 centimetri sotto la previsione del centro Maree che era di 140 ...

Allerta meteo rossa Sud - maltempo Centro-Nord/ Scuole chiuse : Napoli - Lecce e Venezia : Allerta meteo in mezza Italia: rossa al Sud, arancione in Puglia e gialla in altre 9 regioni. Emergenza maltempo, Scuole chiuse a Napoli, Lecce, Venezia

Climate change : da Shanghai a Venezia - le città che finiranno sott’acqua entro il 2050 : Un nuovo report di Climate central, un istituto no profit, rivede in peggio le stime sull’innalzamento dei mari. Per l'Italia le previsioni variano di poco, ma l'autore del paper di Climate Central, Scott Kulp, avverte: “Il rischio attorno a Venezia è grave”