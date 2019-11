Venezia | delegazione della Nazionale a San Marco | presenti Vialli e Donnarumma FOTO

Fonte : tg24.sky

(Di sabato 16 novembre 2019) Il portiere e il capo, insieme al presidente federale Gravina, si sono recati in centro città per una visita di solidarietà dopo l'acqua alta eccezionale. "supererà anche questa. Come un atleta che subisce un infortunio e si rialza”, ha detto

Vivo_Azzurro : All’arrivo a #Venezia, una delegazione azzurra guidata dal presidente #Gravina, insieme al capo delegazione della… - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Venezia, delegazione azzurra in visita. #Gravina: 'La città si rialzerà' ?? - Affaritaliani : Delegazione calcio con Vialli e Donnarumma in Piazza San Marco a Venezia dopo l'acqua alta -