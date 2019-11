Venezia | Brugnaro commissario per l’emergenza Borrelli | “Dovrà redigere piano interventi”

Venezia - mutui sospesi per un anno - sindaco Brugnaro commissario straordinario : È stata firmata l'ordinanza di Protezione Civile per l'utilizzo dei primi 20 milioni stanziati dal Governo per fare fronte all'emergenza acqua alta a Venezia. In particolare, il...

Venezia - domenica acqua a 160 centimetri. Ordinanza Protezione civile : “Rimborsi e stop a mutui per un anno. Brugnaro commissario” : Torna l’acqua alta a Venezia dopo il picco di martedì. Per le 12:30 di domenica è annunciata una massima di 160 centimetri. Il Centro maree del Comune segnala inoltre per le 3.00 di questa notte una marea di 130 centimetri. Da lunedì si passerà a una massima di 105 centimetri nella notte per poi veder scemare il fenomeno. Sabato mattina la marea ha toccato alle 11.25 una massima di 97 centimetri. Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ...

Alta marea a Venezia - il Sindaco Brugnaro : “Un miliardo di danni - serve subito il Mose” : Per il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro i danni dell’innalzamento delle maree degli ultimi giorni in città sia aggirano già “attorno al miliardo di euro” e quando tutto si ‘asciugherà’, allora “si potranno capire con precisione i danni arrecati dall’acqua salsa alle abitazioni, alle imprese, ai negozi, al patrimonio culturale e artistico”. In una intervista al Messaggero, Brugnaro aggiunge anche ...

"A Venezia un miliardo di euro di danni" - dice il sindaco Brugnaro : Per Luigi Brugnaro i danni dell'innalzamento delle maree degli ultimi giorni in città si aggirano già “attorno al miliardo di euro” e quando tutto si asciugherà, allora “si potranno capire con precisione i danni arrecati dall'acqua salsa alle abitazioni, alle imprese, ai negozi, al patrimonio culturale e artistico”. Intervistato dal Messaggero, il sindaco di Venezia aggiunge anche che “ci sarà un primo stanziamento di 20 ...

Venezia - il sindaco Brugnaro blocca Stefano Accorsi a San Marco : niente ciak del film : Piazza San Marco interdetta a Venezia, quindi niente ciak, anche per Stefano Accorsi. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, durante l’acqua alta di oggi, ha bloccato l’attore e regista Stefano Accorsi che voleva girare alcune scene di un suo film in lavorazione in città proprio in Piazza San Marco. A renderlo noto sui social è l’assessore al Sociale di Venezia Simone Venturini che dice «bene ha fatto il sindaco Luigi Brugnaro ...

A Venezia è tempo di bilanci - oltre 1 miliardo di euro di danni. Brugnaro commissario - polemiche sul Mose : L'acqua ricopre implacabile gli intrecci geometrici degli splendidi mosaici policromi del pavimento di San Marco, riflettendone lo scintillio. "Non credo servano parole per fare capire cosa sta succedendo a #Venezia. Bastano queste immagini di #SanMarco", scrive Dario Franceschini postando su Twitter un video della basilica allagata. E' qui, nel cuore della citta' sommersa e in preda a un nuovo giorno di paura, che il ministro dei Beni culturali ...

Brugnaro lancia il modello Venezia : Roma. I vaporetti spettrali, con la prua nell’aria, sospesi tra canale e sponda. Gli scheletri delle gondole, l’acqua che sommerge San Marco e il centro storico di Venezia, e il sindaco Luigi Brugnaro che dice “non si può fermare il mare con le mani”. E dice anche, il sindaco civico e imprenditore,

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Novembre : Venezia - gli scaricabarile. Facce da Mose. B. - Brunetta - Zaia - Brugnaro e persino Galan invocano l’eterna incompiuta da 7mld : Ipocrisie – Quelli che tagliavano il nastro Le Facce da Mose sul luogo del disastro: “E lo Stato che fa?” Berlusconi, Brunetta, Zaia e persino Galan invocano l’opera e cercano altrove i colpevoli, dopo anni di disastri al governo di Tommaso Rodano La Salvinistra di Marco Travaglio L’ultima scemenza della sinistra salviniana da talk show, detta anche Salvinistra, è che “Salvini ha una narrazione, mentre il governo giallo-rosa non ce ...

Fi - Berlusconi lancia il sindaco di Venezia Brugnaro come suo successore : “Me lo auguro” : Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro successore di Silvio Berlusconi? Non si tratta di un annuncio, ma di un auspicio, che però arriva dal leader di Forza Italia in persona. Rispondendo alle domande di alcuni cronisti che gli chiedevano se il primo cittadino potesse essere il suo successore, Berlusconi ha detto: "Me lo auguro, perché è un imprenditore, è il sindaco di una città bellissima come Venezia e un uomo di sport".Continua a leggere

Venezia - l'appello di Brugnaro a Silvio Berlusconi : "Ci aiuti a ottenere assistenza dall'Unione Europea" : Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, si è recato a Venezia ed ha girato la cittadina sommersa in compagnia di Renato Brunetta, del sindaco Brugnaro e una folta schiera di giornalisti. Il Cavaliere si mostra preoccupato per la situazione che attanaglia la città: "Le opposizioni hanno ben pre

Venezia - Bettin (Verdi) : “Sindaco Brugnaro? Dice chiacchiere sul ‘global warming’. Vuole solo più soldi per un’opera sbagliata come il Mose” : “Il sindaco di Venezia Brugnaro evoca il problema del cambiamento climatico? Benvenuto tra coloro che si svegliano adesso e che ci raggiungono laddove noi siamo da qualche decennio. La verità è che lui e altri politici vorrebbero utilizzare l’argomento del global warming sul quale si sono svegliati oggi per spingere verso la conclusione del Mose. Sono tutte chiacchiere”. E’ il j’accuse di Gianfranco Bettin, ex consigliere della Regione Veneto ed ...