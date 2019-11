Valentino Rossi MotoGP | GP Valencia 2019 | “Non ho sfruttato il potenziale della Yamaha e

MotoGp – Valentino Rossi fa mea culpa a Valencia : “ecco cosa è successo in qualifica e sul futuro compagno di Marque…” : L’analisi di Valentino Rossi: il Dottore ammette gli errori in qualifica a Valencia e apre una parentesi sul futuro compagno di squadra di Marquez in Honda Weekend complicato per Valentino Rossi a Valencia: dopo le due cadute di ieri, il Dottore è riuscito oggi a disputare una buona Fp3, che gli ha permesso di accedere direttamente alla Q2, ma nel pomeriggio in qualifica non è riuscito a far meglio del 12° posto. Il Dottore partirà ...

MotoGp - a Valencia Quartararo in pole position. Secondo Marquez. Solo 12° Valentino Rossi : Fabio Quartararo conquista la pole position nel Gp di Valencia, ultimo appuntamento del mondiale della MotoGp che si corre domani sul circuito Ricardo Tormo. Il francese della Petronas Yamaha SRT chiude in 1’29”978 davanti al campione del mondo Marc Marquez, Honda, +0”032. Terzo l’australiano della Pramac Racing Ducati Jack Miller, +0”108. Seconda fila per lo spagnolo Maverick Vinales, Yamaha, +0”200, quinto ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : lezione di Quartararo a Marquez - Valentino Rossi in quarta fila : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani con il warm-up alle ore 09.20 e con la gara alle ore 14.0. Rimanete con noi per cronaca, griglia di partenza, dichiarazioni, video, approfondimenti. Buon proseguimento di giornata su OA Sport. 14.57 GRIGLIA DI PARTENZA GP Valencia MotoGP 2019 (TOP 12): 1. quartararo (Yamaha) 2. Marquez (Honda) 3. Miller (Ducati) 4. Vinales (Yamaha) 5. ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Quartararo in pole davanti a Marquez - 6° Dovizioso - solo 12° Valentino Rossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani con il warm-up alle ore 09.20 e con la gara alle ore 14.0. Rimanete con noi per cronaca, griglia di partenza, dichiarazioni, video, approfondimenti. Buon proseguimento di giornata su OA Sport. 14.57 GRIGLIA DI PARTENZA GP Valencia MotoGP 2019: 1. Quartararo (Yamaha) 2. Marquez (Honda) 3. Miller (Ducati) 4. Vinales (Yamaha) 5. Morbidelli ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Valencia 2019 : risultati e classifica qualifiche. Quartararo in pole davanti a Marquez - 12° Valentino Rossi : Si sono appena concluse le qualifiche ufficiali del GP di Valencia, valida per il Mondiale di MotoGP: pole position per Fabio Quartararo con il crono di 1’29″978, che brucia l’iberico Marc Marquez per appena 32 millesimi. Il migliore degli italiani è Franco Morbdelli, quinto davanti ad Andrea Dovizioso. RISULTATO E classifica QUALIFICHE GP DI Valencia 2019 DI MotoGP 1 F. Quartararo 1:29.978 2 M. Marquez +0.032 3 J. MILLER ...

El Diablo infiamma Valencia : a Quartararo l’ultima pole - Valentino Rossi in difficoltà : E’ ancora Quartararo a regalare spettacolo: il francese della Petronas conquista l’ultima pole position dell’anno Ultima qualifica dell’anno di fuoco: sul circuito Ricardo Tormo di Cheste i campioni della MotoGp hanno regalato un finale spettacolare nella lotta per le migliori posizioni in griglia di partenza. Una qualifica di gioie e dolori per la Yamaha: il team di Iwata, infatti, può festeggiare una fantastica ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : qualifica di fuoco! Valentino Rossi insegue i tre big in lotta per la pole : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.52 Marc Marquez chiude in seconda posizione a 32 millesimi dal transalpino. Il Campione del Mondo è in lizza per la vittoria e oggi è riuscito a precedere l’australiano Jack Miller (terzo a 76 millesimi) e lo spagnolo Maverick Vinales, quarto a 96 millesimi. 14.52 Fabio Quartararo ha conquistato la pole position del GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale MotoGP. Il francese ha ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : scatta la lotta per la pole position - duello Marquez-Quartararo. Valentino Rossi ci prova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.28 Alle ore 14.35 scatterà la Q2 a cui parteciperanno 12 piloti, si lotta per la pole position. 14.27 CLASSIFICA QUALIFICHE Q1 GP Valencia MotoGP. Rins e P. Espargarò accedono al Q2. POS # RIDER GAP 1 42 A. RINS 1:30.538 2 44 P. ESPARGARO +0.005 3 5 J. ZARCO +0.288 4 51 M. PIRRO +0.411 5 41 A. ESPARGARO +0.434 6 99 J. ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Quartararo e Marquez - lotta per la pole position. Valentino Rossi per la zampata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.17 Al momento Alex Rins in 1:30.743 e Pol Espargarò in 1:30.951 qualificati alla Q2. Ci si aspetta una reazione da parte di Zarco. 14.16 Mancano nove minuti al termine. Tutti i piloti si fermano al box, cambieranno le gomme e poi si lanceranno per il secondo tentativo. 14.15 Zarco si migliora ma rimane dientro a P. Espargarò, terzo a 0.384. 14.15 Bellissima zampata di Pol Espargarò, secondo ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : ora le qualifiche - che battaglia per la pole position. Valentino Rossi ci prova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.17 Al momento Alex Rins in 1:30.743 e Pol Espargarò in 1:30.951 qualificati alla Q2. Ci si aspetta una reazione da parte di Zarco. 14.16 Mancano nove minuti al termine. Tutti i piloti si fermano al box, cambieranno le gomme e poi si lanceranno per il secondo tentativo. 14.15 Zarco si migliora ma rimane dientro a P. Espargarò, terzo a 0.384. 14.15 Bellissima zampata di Pol Espargarò, secondo ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Valentino Rossi fatica nelle FP4 - ora le qualifiche! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02 Valentino Rossi undicesimo a 1.078 ma attenzione perché il Dottore ha fatto 19 giri sulla stessa gomma senza mai fermarsi ai box, dunque ha simulato la gara senza pensare al giro veloce. 14.01 Andrea Dovizioso settimo a 0.901, otto millesimi dietro c’è Morbidelli, Petrucci decimo a 1.034. 14.01 ZAMPATA DI MAVERICK VINALES! Migliore tempo in 1:30.484 con media-hard! Ha battuto Marc ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : incominciano le FP4 - poi le qualifiche. Valentino Rossi ci prova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.20 Il terzo incomodo per la pole position è lo spagnolo Maverick Vinales che in sella alla Yamaha ufficiale ha fatto capire di avere un ottimo passo. 13.18 Marc Marquez si presenta da Campione del Mondo per la gara di casa, lo spagnolo ha già fatto capire di avere un ottimo passo gara ed è veloce ma lo spagnolo riuscirà a battere Quartararo sul giro secco? 13.16 Fabio Quartararo va a caccia ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : iniziano le prove libere 4. Valentino Rossi per la zampata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.20 Il terzo incomodo per la pole position è lo spagnolo Maverick Vinales che in sella alla Yamaha ufficiale ha fatto capire di avere un ottimo passo. 13.18 Marc Marquez si presenta da Campione del Mondo per la gara di casa, lo spagnolo ha già fatto capire di avere un ottimo passo gara ed è veloce ma lo spagnolo riuscirà a battere Quartararo sul giro secco? 13.15 Si sono concluse le ...

MotoGp - Meregalli sorpreso da Valentino Rossi : “è riuscito a stupirci ancora una volta” : Il team director della Yamaha ha fatto il punto sulla terza sessione di prove libere del Gp di Valencia, soffermandosi su Rossi e Viñales La Yamaha centra il proprio obiettivo al termine della terza sessione di prove libere a Valencia, sia Valentino Rossi che Maverick Viñales staccano il pass per la Q2, chiudendo all’interno della top ten. AFP/LaPresse Risultati che fanno sorridere Maio Meregalli, intervenuto ai microfoni di Sky ...