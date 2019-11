Usa | morto il 16enne che ha ucciso due compagni di scuola nel giorno del suo compleanno

Usa - ha ucciso coetanei : morto sparatore : 04.27 E' morto lo studente che ha aperto il fuoco in un liceo della California giovedì scorso, giorno del suo sedicesimo compleanno, uccidendo due coetanei. Lo ha reso noto l'ufficio dello sceriffo della contea di Los Angeles. Il ragazzo si era sparato un colpo alla testa dopo aver aperto il fuoco a scuola ed è morto per la ferita riportata.

Genova - un bambino di appena 3 anni è morto dopo un malore : si pensa a caUsa infettiva : Il piccolo aveva accusato febbre alta nei giorni scorsi, ma nelle ultime ore la temperatura era scesa, tanto che era uscito con la madre per accompagnare il fratello maggiore a scuola. Il bambino si trovava dunque per strada quando ha iniziato a lamentare brividi di freddo e ha perso conoscenza. Sarebbe andato in arresto cardiaco.Continua a leggere

Beautiful - anticipazioni Usa : Thomas non è morto e medita vendetta contro le Logan : Colpi di scena a non finire caratterizzeranno le prossime puntate americane di Beautiful, nelle quali continuerà a tenere banco la caduta di Thomas Forrester nella vasca dell'acido. Il tragico epilogo è avvenuto in seguito ad una discussione con Hope dopo la firma dei documenti per la custodia di Douglas. La Logan, preoccupata in merito alle sorti del bambino, ha finito per spingere il rampollo Forrester giù dalla ringhiera. Si è quindi visto il ...

Il signor F. è morto in treno a RagUsa : È “Il signor F. è morto in treno… e altre storie” in scena a Ragusa con la Compagnia Godot che pare la stagione Palchi Diversi

Beautiful - anticipazioni Usa : THOMAS spinto nell’acido - è morto? : Nelle puntate americane di Beautiful, THOMAS Forrester, come avevamo ipotizzato, è precipitato in una delle vasche di acido utilizzate per la manutenzione di alcuni macchinari alla Forrester Creations. La sostanza, infatti, viene utilizzata per la pulizia dalla ruggine dei macchinari usati per i trattamenti chimici a cui vengono sottoposti gli abiti in produzione. Dunque è la fine per il primogenito di Ridge e Taylor? Le prossime puntate ...

Orrore in Francia - ex prete accUsato di pedofilia trovato morto : soffocato con un crocifisso : Choc in Francia, dove Roger Matassoli, ex abate di Froissy, in Picardia, a nord di Parigi, è stato trovato morto e con un crocifisso in gola che l'ha soffocato. Nel dare la notizia del decesso, il vescovo del dipartimento dell'Oise, mons. Jacques Benoit-Gonnin, ha rivelato che il sacerdote era stato sospeso dopo essere stato accusato di violenza sessuale ai danni di due ragazzini all'epoca dei fatti di età compresa tra i 10 e i 14 anni. Fermato ...

Al Baghdadi morto - Usa : “Un informatore dell’Isis ha rivelato ai curdi la posizione del Califfo” : Se gli americani sono riusciti a uccidere il leader dell’Isis Al Baghdadi è merito dei curdi, che “hanno giocato un ruolo chiave in tutto questo, un ruolo molto importante. Nessuno dovrebbe sottovalutare quanto le Sdf siano state fondamentali in tutto questo”. Il dipartimento di Stato americano, parlando alla Cnn dell’operazione militare che ha portato alla morte del Califfo, rivela che “le Forze democratiche ...

Maltempo : SiracUsa - oggi i funerali dell'agente morto travolto dal fango : Palermo, 28 ott. (Adnkronos) - Saranno celebrati oggi pomeriggio a Rosolini (Siracusa) i funerali dell’agente penitenziario Giuseppe Cappello, 52 anni, travolto da una massa di acqua e fango causata dall’esondazione del torrente Tellaro lungo la SS 115 a Noto. La procura di Siracusa ha aperto un fas

Al Baghdadi morto in un raid Usa in Siria - Trump : si è fatto esplodere con tre figli. Ucciso anche il braccio destro : Abu Bakr al Baghdadi è morto, stavolta davvero. Sono passate da poco le nove del mattino alla Casa Bianca e Donald Trump lo annuncia al mondo in diretta tv: il leader supremo...

Al Baghdadi morto - così gli Usa hanno scovato il Califfo. Il raid in 4 fasi : dalle informazioni della Cia al suicidio col giubbotto esplosivo : La caccia è finita a Barisha, un villaggio a 37 chilometri da Idlib, in Siria. È lì che da almeno 48 ore, secondo fonti d’intelligence, si nascondeva Abu Bakr al Baghdadi, fondatore dell’autoproclamato Stato Islamico e terrorista ricercato numero uno dagli Stati Uniti. Cinque anni a inseguirlo, due ore per accerchiarlo e costringerlo al suicidio pur di non finire nelle mani nemiche. Una fine da “cane”, l’ha definita ...

