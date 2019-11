Usa cercano Padre Dall' Oglio Sui social ricompensa da 5 milioni di dollari a chi dà

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 16 novembre 2019) Il Governo americano ha promesso unafino a cinquediper chiunque fornisse informazioni sulla sorte del prete italiano Paolo, scomparso in Siria nel 2013, e su quella di altri quattro prelati siriani di cui si sono perse le tracce negli anni della guerra in Siria.Sul profilo ufficiale Twitter del Dipartimento di Stato americano per la giustizia, è stato pubblicato nelle ultime ore un poster e un appello in arabo con la foto del gesuita romano, scomparso a Raqqa nel luglio del 2013.Da più parti si afferma chesia stato rapito’Isis. Secondo l’annuncio del Dipartimento di Stato Usa,è stato rapitoo ‘Stato islamico’.Il governo americano ha offerto laanche per chi possa fornire informazioni sui due vescovi siriani, Bulos Yazigi e Yohanna Ibrahim, ...

