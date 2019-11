Uomini e Donne | proteste sul web per l' addio di Zarino | ' Tutto preparato | siete strateghi'

Sara Affi Fella contro Uomini e donne. Ma questa volta i telespettatori sono con lei : “Hai ragione - vergogna!” : La settimana di Uomini e donne si chiude con un colpo di scena. La puntata del trono classico in onda venerdì 15 novembre vede a sorpresa, tra le altre cose, l’ultimo atto del trono di Alessandro Zarino. Si inizia dall’esterna con Veronica Burchielli, in cui lei gli fa conoscere i nonni, figure molto importanti per la sua vita, attraverso una videochiamata. Il tronista però si blocca e ammette di non essere forse ancora pronto per un gesto ...

Uomini e donne - sospetti su Veronica Burchielli : il ruolo da tronista forse era già deciso : La puntata del Trono Classico di Uomini e donne trasmessa ieri 15 novembre ha dato vita ad un lungo strascico di polemiche nei social network. Veronica Burchielli, infatti, ha risposto di 'no' ad Alessandro Zarino in occasione della scelta. Il fatto è avvenuto dopo che sono anche andate in onda le esterne del napoletano con due corteggiatrici, durante le quali l'insoddisfazione della Burchielli su di lui è persino cresciuta. Ne è conseguito un ...

Uomini e Donne Over - Simone Virdis confessa : “Ho paura di soffrire” : Uomini e Donne, Simone Virdis: “Ho paura di soffrire com’è accaduto in passato” Le vicende sentimentali del Trono Over appassionando più di tre milioni di telespettatori a puntata grazie a Gemma Galgani, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ovviamente anche gli altri cavalieri e le altre dame sono importanti al fine dell’economia del programma. Tra i cavalieri più ‘sbarazzini’ ultimamente si può annOverare ...

Sara Affi Fella contro Uomini e Donne : "C'è chi si è comportato peggio di me ma non è stato cacciato" : Non ha reagito affatto bene all'ultima puntata di Uomini e Donne Sara Affi Fella, ex tronista del programma che proprio ieri ha visto andare in onda la scelta di Alessandro Zarino, puntata storica terminata con un clamoroso no. Il ragazzo, dopo aver visto scappare dietro le quinte la sua corteggiatrice Veronica Burchielli, ha deciso di sceglierla chiedendo alla redazione di poter uscire con lei dal programma. Veronica, però, ha risposto con ...

Sara Affi Fella contro la redazione di Uomini e Donne : 'Sono stata troppo in silenzio' : Sara Affi Fella torna a far parlare di sé per una frecciatina più che velenosa che ha lanciato contro la redazione di Uomini e Donne: la ragazza, tramite il suo profilo Instagram, ha paragonato la sua situazione a quella che stanno vivendo altri tronisti in questo periodo. Secondo la napoletana, lei sarebbe stata attaccata a massacrata per errori anche meno gravi rispetto a quelli che starebbero commettendo gli attuali protagonisti del ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella tuona sulla redazione : lo sfogo fiume : Uomini e Donne, sfogo fiume di Sara Affi Fella dopo la vicenda Zarino-Veronica. Nel mirino la redazione: “Forse sono stata troppo in silenzio” Sara Affi Fella non ci sta e rompe il silenzio. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo che oggi nello show pomeridiano di Canale 5 è andata in onda la scelta di […] L'articolo Uomini e Donne, Sara Affi Fella tuona sulla redazione: lo sfogo fiume proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - Alessandro Zarino dopo il rifiuto : 'Non la recupero - ho perso Veronica' : Questo pomeriggio, nel corso della puntata di Uomini e donne andata in onda su Canale 5, è stata trasmessa la fatidica puntata della scelta finale di Alessandro Zarino. Il tronista in carica ha scelto di affrettare i tempi del suo percorso nel dating show sentimentale di Maria De Filippi e, quindi, di anticipare il momento conclusivo del suo percorso. Il tronista ha comunicato a Veronica il suo interesse nei suoi confronti ma la reazione della ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi premia Veronica col trono : 'Lo meriti per il no ad Ale' : È andata in onda oggi, 15 novembre, la puntata di Uomini e Donne in cui Alessandro Zarino ha lasciato il programma dopo una scelta improvvisata. A far storcere il naso a gran parte dei telespettatori, però, è stata soprattutto la proposta di diventare tronista che Maria De Filippi ha fatto a Veronica Burchielli, pochi minuti dopo averle sentito dire "no" al napoletano. Le motivazioni che ha dato la conduttrice per giustificare questa sua ...

Alessandro Zarino oggi - come sta l’ex tronista dopo Uomini e Donne : Uomini e Donne oggi, Alessandro Zarino abbandona dopo il “no” di Veronica Burchielli Alessandro Zarino ha lasciato il Trono Classico dopo aver scelto Veronica Burchielli ed essere stato rifiutato da lei con un “no” clamoroso. La ragazza ha i suoi buoni motivi per aver preso questa decisione ma forse, proprio per l’affetto che provava e […] L'articolo Alessandro Zarino oggi, come sta l’ex tronista dopo ...

Uomini e Donne : Alessandro sceglie a sorpresa Veronica - lei rifiuta e diventa tronista : Dopo l'ultima lite con la corteggiatrice Veronica, Alessandro ha deciso di tagliare corto. A sorpresa, durante la puntata di Uomini e Donne di venerdì 15 novembre 2019, ha deciso di eliminare tutte le altre ragazze del parterre e di far entrare le poltrone della scelta al centro dello studio. A far scattare la scintilla, l'ultima esterna fra i due e il desiderio di lei di far conoscere al tronista i suoi nonni. "Mi hai messo davanti a una cosa ...

Uomini e donne : Alessandro Zarino sceglie Veronica Burchielli - lei rifiuta e diventa tronista : La settimana di Uomini e donne si chiude con un colpo di scena. La puntata del trono classico in onda venerdì 15 novembre vede a sorpresa, tra le altre cose, l’ultimo atto del trono di Alessandro Zarino. Si inizia dall’esterna con Veronica Burchielli, in cui lei gli fa conoscere i nonni, figure molto importanti per la sua vita, attraverso una videochiamata. Il tronista però si blocca e ammette di non essere forse ancora pronto per un ...

Boom! Ida Platano - il mini body fa vedere tutto. L’ex dama di Uomini e Donne è pazzesca : Ida Platano è indubbiamente una delle dame più famose del Trono Over di ‘Uomini e Donne’, diventata celebre soprattutto per la sua relazione sentimentale con Riccardo Guarnieri, con il quale ha anche preso parte l’anno scorso a ‘Temptation Island’. La donna è molto seguita anche sui social e spesso decide di incantare i suoi fan mettendo in bella vista il suo fantastico fisico. La parrucchiera 36enne siciliana, che lavora però a Brescia, ha ...

ALESSANDRO BASCIANO/ Uomini e Donne - Giulia : 'Lui mi piace molto anche se...' : ALESSANDRO BASCIANO: regalo e bacio passionale con Giulia Quattrociocche nella nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne.

Alessandro Zarino sceglie Veronica Burchielli/ Uomini e Donne : 'No - non ti credo!' : Quando va in onda la scelta di Alessandro Zarino a Uomini e Donne? Il tronista è pronto a svelare i suoi sentimenti ad una corteggiatrice