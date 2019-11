Uomini e Donne caos Zarino-Raselli | parla Manuel | problemi | sospetti e recite

Alessandro Basciano nuovo tronista di Uomini e Donne? Parla lui : Uomini e Donne, Alessandro Basciano sul trono svela: “Per ora no!” Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne Giulia Quattrociocche ha scelto Daniele Schiavon, lasciando a bocca asciutta l’altro corteggiatore Alessandro Basciano. Tuttavia in puntata, come riportato dal blog Il Vicolo, il pubblico in studio ha chiesto a gran voce che venga dato il trono a quest’ultimo. E a tal proposito Maria De Filippi ha ...

Pamela Barretta di Uomini e Donne - fisico e curve da capogiro. I fan : “Ma Enzo Capo non è geloso?” : La storia d’amore di Pamela Barretta ed Enzo Capo prosegue a gonfie vele. Dapprima una delle coppie più discusse del trono over di Uomini e Donne, oggi l’ex dama e l’ex cavaliere sembrano aver messo definitivamente da parte le incomprensioni emerse durante il programma. L’inizio della loro frequentazione non è stato certo dei migliori nel dating show di Maria De Filippi ma poi, puntata dopo puntata, dopo tante discussioni e tante lacrime, Enzo ...

Uomini e Donne Over : Juan Luis Racconta il Suo Dolore! : Uomini e Donne: Juan Luis il nuovo cavaliere giunto al Trono Over per corteggiare Gemma Galgani, in una toccante intervista a Uomini e Donne Magazine Racconta dettagli molto tristi della sua vita difficile. Ecco le parole di Juan Luis… Non è stata solo Gemma a confessarsi ai microfoni del magazine di Uomini e Donne ma anche il suo corteggiatore Juan Luis. Quest’ultimo ovviamente ha fatto il nome della Galgani spendendo su di lei ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti senza freni : torna a parlare di Gemma Galgani e di Anna Tedesco : Gran parte del pubblico di Uomini e Donne lo rivorrebbe vedere al trono over, ma per il momento si dovrà accontentare delle nuove dichiarazioni sulle protagoniste. Giorgio Manetti, l’ex cavaliere fiorentino che deve la sua popolarità alla burrascosa storia d’amore con Gemma Galgani, ha appena rilasciato un’intervista al settimanale Mio e, anche se appare molto difficile ipotizzare un suo ritorno nel parterre maschile dal momento che sarebbe ...

Uomini e Donne : Daniele Schiavon polemico dopo la scelta di Giulia : Daniele Schiavon di Uomini e Donne sbotta dopo la scelta di Giulia Quattrociocche Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne c’è stata a sorpresa la scelta di Giulia Quattrociocche. Difatti la ragazza ha capito di non poter continuare il suo percorso nei sentimenti all’interno del dating perchè innamoratissima di Daniele Schiavon, scegliendolo ovviamente. Ed è stato proprio quest’ultimo ad aver fatto molto discutere in ...

Juan Luis Ciano ha stregato Gemma Galgani appena arrivato a Uomini e Donne : chi è e che lavoro fa il cavaliere : Si chiama Juan Luis Ciano il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha letteralmente stregato Gemma Galgani. Sulle pagine di UeD Magazine, la dama ha già chiarito che Juan “non è il nuovo Giorgio (Manetti, ndr)”, ma anche che dopo tante delusioni amorose con lui “è scattato il ‘coup de foudre’! Lo sentivo molto vicino e mentre ballavamo le sue labbra mi attiravano come una calamita. Poi la conoscenza ha confermato le mie prime ...

Uomini e donne - Gemma Galgani criticata da Giorgio Manetti : 'Fa parte dell'entourage' : Il percorso di Gemma Galgani a Uomini e donne continua ad essere monitorato da Giorgio Manetti, l'indimenticabile cavaliere del Trono Over. Sono trascorsi diversi anni dalla fine della loro frequentazione ma, mentre lui è felicemente fidanzato con Caterina, lei continua ancora l'infruttuosa ricerca dell'anima gemella. Dopo il breve flirt con Jean Pierre Sanseverino, l'attenzione della torinese si è recentemente spostata su Juan Luis Ciano, con ...

Tina Cipollari di Uomini e Donne : quanto pesa dopo un mese di dieta. “Si inizia a vedere…” : L’ultima volta che Tina Cipollari è salita sulla bilancia, nello studio di Uomini e Donne, il verdetto non era stato soddisfacente. “La settimana scorsa pesavi 76”, aveva precisato subito Maria mentre la Vamp si avvicinava alla bilancia. Poi la brutta sorpresa: “Tina 77”, ha confermato sempre la conduttrice. E lei: “Non è possibile. Eppure sto facendo una fame da cani”. La De Filippi si è quindi avvicinata alla bilancia e notato che, ...

Giulio Raselli - colpo di scena : “Lascia lo studio di Uomini e Donne e corre da lei” : Questo primo trono classico della nuova stagione di Uomini e Donne sta regalando al pubblico tanti colpi di scena. Dopo l’addio di Sara Tozzi, che nel frattempo è tornata insieme al suo ex, hanno già scelto anche Alessandro Zarino e Giulia Quattrociocche. Il primo ha preso un secco no da Veronica, a cui poi Maria ha offerto il posto da tronista, la seconda invece Daniele. Con Alessandro, l’altro suo pretendente, che potrebbe diventare il ...

Uomini e Donne - proteste sul web per l'addio di Zarino : 'Tutto preparato - siete strateghi' : Non accennano a placarsi le polemiche sulla puntata di Uomini e Donne che è stata trasmessa ieri, 15 novembre: sui social network, infatti, sono stati scritti tantissimi commenti di protesta al trattamento poco rispettoso che avrebbe ricevuto Alessandro Zarino da parte degli addetti ai lavori. La decisione di Maria De Filippi di premiare Veronica Burchielli con il trono, poi, ha fatto storcere il naso a molti: della ragazza non è piaciuto il ...

Sara Affi Fella contro Uomini e donne. Ma questa volta i telespettatori sono con lei : “Hai ragione - vergogna!” : La settimana di Uomini e donne si chiude con un colpo di scena. La puntata del trono classico in onda venerdì 15 novembre vede a sorpresa, tra le altre cose, l’ultimo atto del trono di Alessandro Zarino. Si inizia dall’esterna con Veronica Burchielli, in cui lei gli fa conoscere i nonni, figure molto importanti per la sua vita, attraverso una videochiamata. Il tronista però si blocca e ammette di non essere forse ancora pronto per un gesto ...

Uomini e donne - sospetti su Veronica Burchielli : il ruolo da tronista forse era già deciso : La puntata del Trono Classico di Uomini e donne trasmessa ieri 15 novembre ha dato vita ad un lungo strascico di polemiche nei social network. Veronica Burchielli, infatti, ha risposto di 'no' ad Alessandro Zarino in occasione della scelta. Il fatto è avvenuto dopo che sono anche andate in onda le esterne del napoletano con due corteggiatrici, durante le quali l'insoddisfazione della Burchielli su di lui è persino cresciuta. Ne è conseguito un ...

Uomini e Donne Over - Simone Virdis confessa : “Ho paura di soffrire” : Uomini e Donne, Simone Virdis: “Ho paura di soffrire com’è accaduto in passato” Le vicende sentimentali del Trono Over appassionando più di tre milioni di telespettatori a puntata grazie a Gemma Galgani, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ovviamente anche gli altri cavalieri e le altre dame sono importanti al fine dell’economia del programma. Tra i cavalieri più ‘sbarazzini’ ultimamente si può annOverare ...

Sara Affi Fella contro Uomini e Donne : "C'è chi si è comportato peggio di me ma non è stato cacciato" : Non ha reagito affatto bene all'ultima puntata di Uomini e Donne Sara Affi Fella, ex tronista del programma che proprio ieri ha visto andare in onda la scelta di Alessandro Zarino, puntata storica terminata con un clamoroso no. Il ragazzo, dopo aver visto scappare dietro le quinte la sua corteggiatrice Veronica Burchielli, ha deciso di sceglierla chiedendo alla redazione di poter uscire con lei dal programma. Veronica, però, ha risposto con ...