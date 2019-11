Una Vita anticipazioni | CELIA e FELIPE gravemente ammalati!!

Una Vita anticipazioni : Servante apprende che Paciencia ha un amante a Cuba : Nuovo spazio dedicato ad Una Vita, la soap opera scritta dalla stessa autrice de Il Segreto. Le anticipazioni in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci saranno brutte notizie per Servante Gallo, il portiere più amato di Acacias 38. L'uomo, infatti, apprenderà che la moglie Paciencia sta intrattenendo una relazione con un giovane amante, conosciuto a Cuba. Una Vita: Servante vuole recarsi a Cuba Un inaspettato colpo di scena ...

Una Vita - spoiler spagnoli : Ursula umiliata dagli abitanti a causa di Genoveva : Nei nuovi appuntamenti iberici della popolare e appassionante soap opera Una Vita, continuerà la battaglia tra Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Ursula Dicenta (Montse Alcoverro). Ad avere la meglio tra le due nell’episodio che verrà trasmesso in Spagna lunedì 18 novembre sarà la vedova di Alfredo Bryce. La nuova fiamma di Felipe Alvarez Hermoso non si limiterà soltanto a ridicolizzare la madre di Blanca sotto lo sguardo di tutti gli abitanti. ...

Anticipazioni Una Vita - nuova settimana : puntate 17-22 novembre : Una Vita Anticipazioni episodi prossima settimana: Telmo vicino alla verità Nelle prossime puntate di Una Vita, Padre Telmo cercherà di capire cosa sia accaduto veramente a lui e Lucia sull’eremo. Il sacerdote sarà sempre più convinto che Samuel abbia architettato un tranello per lui. Intanto Espineira chiederà all’Alday di unirsi a lui e spingere la Alvarado a rinunciare alla sua eredità. Nelle puntate della prossima settimana di ...

Una ragazza ha vissuto in Una bacinella per tutta la sua vita - Una storia tristissima : Una ragazza, Rhama ha vissuto per tutta la sua vita in una bacinella e poi è morta all’età di 19 anni. La ragazza abitava a Kano, in Nigeria e la sua famiglia si era sempre presa cura di lei in modo amorevole senza farle pesare mai la sua condizione. La ragazza si era ammalata quando aveva sei mesi di vita. La malattia che l’aveva colpita era rara e i genitori non sono stati in grado di farla curare. Questa malattia non le ha fatto ...

Una Vita - trame fino a venerdì 22 novembre : Raul sparisce da Acacias : Le anticipazioni di 'Una Vita', la nota soap spagnola trasmessa su Canale 5, relative agli episodi che andranno in onda da domenica 17 a venerdì 22 novembre, sono ricche di colpi di scena. Fra questi, l'omicidio di Gutierrez, la scomparsa di Raul dal villaggio, lo spietato corteggiamento di Venancio a Susana e la partenza di Pena da Acacias per la sua missione in Africa. L'appuntamento con la soap è ogni pomeriggio a partire dalle ore 14:10 su ...

Trasporti sanitari : volo urgente da Cagliari a Roma per Una neonata in pericolo di vita : Una neonata di solo un giorno, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata d’urgenza nel primo pomeriggio di venerdì 15 novembre da Cagliari a Ciampino a bordo di un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, per essere ricoverata nell’ospedale “Bambino Gesù” di Roma. La piccola paziente è stata imbarcata sul velivolo all’interno di una culla termica, sotto la costante supervisione di un’equipe medica specialistica. La ...

Una Vita - spoiler al 23 novembre : il cocchiere Gutierrez morirà a causa di una ferita : Secondo le ultime anticipazioni, da domani sabato 16 novembre la programmazione della soap spagnola 'Una vita' sarà sospesa sia nell'appuntamento pomeridiano che serale. Questo perché a partite da domani ripartirà Amici di Maria De Filippi. Dunque, Mediaset alla luce della partenza del talent show ha deciso per questo cambiamento. Invece, non cambierà niente per quanto riguarda la programmazione degli altri giorni. Infatti, Una vita andrà in ...

Influenza - a letto 120mila italiani in Una settimana. Aifa : “I consigli per evitare il contagio” : Secondo gli ultimi dati di Influnet, sono già 341mila le persone costrette a letto dal virus dell'Influenza in Italia, di cui 119mila solo nell'ultima settimana, soprattutto tra i bambini. I consigli dell'Aifa per evitare il contagio: "Vaccinarsi, lavare di frequente e accuratamente le mani e fare attenzione alle fake news.Continua a leggere

Una Vita - anticipazioni : l'Alvarez Hermoso intento a porre fine alla sua esistenza : Nelle puntate italiane dello sceneggiato Una Vita, in programmazione prossimamente per via della differenza di messa in onda dalla Spagna all'Italia, accadranno degli avvenimenti molto tragici. Le anticipazioni rivelano che tutto avrà inizio dall’uscita di scena di Trini Crespo che morirà sotto lo sguardo di Celia per un’insufficienza respiratoria. Quest’ultima, dopo aver assistito al decesso della sua migliore amica, diventerà sempre più ...

Una Vita - anticipazioni puntata di domenica 17 novembre 2019 : anticipazioni puntata 878 e 879 di Una VITA di domenica 17 novembre 2019: Flora è ancora infuriata con Peña per la sua decisione di trasferirsi in Africa, ma lui non cambia idea. Venancio evidenzia un interesse particolare per Susana ma, quando Rosina insinua qualcosa, la sarta si mette sulla difensiva pur apparendo lusingata. Carmen sorprende Raul mentre tenta di vendere per strada una statuina sottratta in casa di Samuel e, con dolcezza, ...

Ersilio muore mentre è in servizio : aveva 27 anni e tutta la vita e Una brillante carriera davanti : L’ultimo saluto a Ersilio Picariello è in programma sabato, 16 novembre, nella chiesa del Santissimo Rosario (Convento) di Taurasi, dove sarà celebrato il funerale. Il giovane medico è deceduto per cause naturali mentre era di turno notturno nella Guardia Medica di Villanova del Battista, in provincia di Avellino, nella notte tra il 13 e il 14 novembre. Il corpo ormai senza vita di Picariello, che aveva 27 anni, è stato trovato nella tarda ...

Sesso - 6 errori da evitare se non vuoi deludere Una donna : Immagina questo, entri in un locale, stabilisci un contatto visivo con una donna, ti avvicini, iniziate a parlare e, per un caso favorevole del destino, a fine serata decidete di andare a casa assieme. Le piacerà come fai Sesso? Quando stanno con una donna, tutti gli uomini vogliono essere i migliori, vogliono essere quell'incredibile storia di Sesso che lei racconta a tutte le amiche e con cui misura tutte le altre esperienze, ma non ...

Anticipazioni Una Vita dal 17 al 22 novembre : un omicidio e una partenza : Una Vita Anticipazioni prossima settimana: Telmo pronto a tutto, Gutierrez viene ucciso Nel corso delle puntate di Una Vita in onda prossima settimana, il priore Espineira chiede a Samuel di diventare suo alleato, al fine di sottrarre insieme l’eredità dei Marchesi di Valmez a Lucia. Di fronte alle continue bugie di Alicia, Telmo chiede a […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 17 al 22 novembre: un omicidio e una partenza proviene ...

Una Vita Anticipazioni 15 novembre 2019 : Telmo proteggerà Lucia a ogni costo : Flora pensa che Peña voglia chiederle di diventare sua moglie. Intanto, Telmo cerca di sottrarre Lucia dalle grinfie di Samuel.