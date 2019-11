Una settimana di chiamate e Giga illimitati per alcuni clienti Vodafone

Anticipazioni Una Vita - nuova settimana : puntate 17-22 novembre : Una Vita Anticipazioni episodi prossima settimana: Telmo vicino alla verità Nelle prossime puntate di Una Vita, Padre Telmo cercherà di capire cosa sia accaduto veramente a lui e Lucia sull’eremo. Il sacerdote sarà sempre più convinto che Samuel abbia architettato un tranello per lui. Intanto Espineira chiederà all’Alday di unirsi a lui e spingere la Alvarado a rinunciare alla sua eredità. Nelle puntate della prossima settimana di ...

Dieta Sirt - cos'è e come funziona/ Perdere 3 kg in Una settimana grazie alle sirtuine : Dieta Sirt, cos'è e come funziona: il regime alimentare seguito dalle celebrità che promette di far Perdere tre chili in una settimana, ecco come.

Influenza - a letto 120mila italiani in Una settimana. Aifa : “I consigli per evitare il contagio” : Secondo gli ultimi dati di Influnet, sono già 341mila le persone costrette a letto dal virus dell'Influenza in Italia, di cui 119mila solo nell'ultima settimana, soprattutto tra i bambini. I consigli dell'Aifa per evitare il contagio: "Vaccinarsi, lavare di frequente e accuratamente le mani e fare attenzione alle fake news.Continua a leggere

Lexus - Una settimana con la RX 450h Luxury [Day 5] : Il Diario di bordo di questa settimana è dedicato alla Lexus RX, una Suv di 4,89 metri di lunghezza per 190 cm di larghezza proposta esclusivamente in versione ibrida 450h. Il powertrain abbina un V6 di 3.5 litri a due motori sincroni a magneti permanenti, uno anteriore e laltro posteriore, entrambi in grado di funzionare come generatori per recuperare lenergia nei rallentamenti e in frenata. Questa soluzione permette di ottenere una trazione ...

Costacurta : “Incomprensibile non accettare di stare Una settimana in ritiro” : Il Mattino intervista l’opinionista di Sky Alessandro Costacurta. Per vent’anni ha vestito la maglia del Milan e conosce molto bene Carlo Ancelotti. Costacurta si è espresso, tra le altre cose, a proposito dei ritiri. “Io forse ero un giocatore strano, ma amavo andare in ritiro. Trovo incomprensibile non accettare di stare una settimana in ritiro. Io lo accettavo di buon grado perché sapevo che faceva bene alla ...

Lexus - Una settimana con la RX 450h Luxury [Day 4] : Il Diario di bordo di questa settimana è dedicato alla Lexus RX, una Suv di 4,89 metri di lunghezza per 190 cm di larghezza proposta esclusivamente in versione ibrida 450h. Il powertrain abbina un V6 di 3.5 litri a due motori sincroni a magneti permanenti, uno anteriore e laltro posteriore, entrambi in grado di funzionare come generatori per recuperare lenergia nei rallentamenti e in frenata. Questa soluzione permette di ottenere una trazione ...

Ilva - Una settimana e ancora nessuna soluzione. E la prima mediazione di Patuanelli è (quasi) un flop : Il governo calcia il barattolo più in là. Sull’Ilva non si vede una soluzione, il “cantiere Taranto”, la serie di misure collaterali da mettere in campo per far vedere che qualcosa si sta facendo, stenta a decollare e Giuseppe Conte decide di rinviare il Consiglio dei ministri di domani a lunedì. Le quarantott’ore ai limiti della perentorietà poste dal premier ad Arcelor Mittal per tornare al ...

Lexus - Una settimana con la RX 450h Luxury [Day 3] : Il Diario di bordo di questa settimana è dedicato alla Lexus RX, una Suv di 4,89 metri di lunghezza per 190 cm di larghezza proposta esclusivamente in versione ibrida 450h. Il powertrain abbina un V6 di 3.5 litri a due motori sincroni a magneti permanenti, uno anteriore e laltro posteriore, entrambi in grado di funzionare come generatori per recuperare lenergia nei rallentamenti e in frenata. Questa soluzione permette di ottenere una trazione ...

De Magistris - Una settimana da sindaco di Copenhagen : Scende dalla scaletta dell’aereo, e fa una specie di saluto militare per ripararsi dal sole. Non ha il colbacco e la pelliccia di renna, i tempi di Totò e Peppino sono finiti. Ha un corno in tasca, ma quello non si vede. Luigi de Magistris stringe la mano a Frank Jensen: “Ciao Frank! Ciao collega!”. Il sindaco di Copenhagen è un perfetto padrone di casa, gli presenta l’interprete che lo seguirà in questa settimana di ...

Lexus - Una settimana con la RX 450h Luxury [Day 2] : Il Diario di bordo di questa settimana è dedicato alla Lexus RX, una Suv di 4,89 metri di lunghezza per 190 cm di larghezza proposta esclusivamente in versione ibrida 450h. Il powertrain abbina un V6 di 3.5 litri a due motori sincroni a magneti permanenti, uno anteriore e laltro posteriore, entrambi in grado di funzionare come generatori per recuperare lenergia nei rallentamenti e in frenata. Questa soluzione permette di ottenere una trazione ...

Previsioni Meteo Milano - inizia Una settimana di grandi piogge : il maltempo si intensifica : Previsioni Meteo Milano – Breve pausa con tempo stabile nel corso del fine settimana, in particolare ieri domenica 10 novembre. Già tutto cambiato stamani, con cieli chiusi e pioggia debole-moderata in atto sul Capoluogo. La previsione per la giornata odierna è per un peggioramento progressivo delle condizioni del tempo, a causa di una nuova saccatura atlantica in affondo sul Mediterraneo centro-occidentale e annesso minimo depressionario, ...

Australia in fiamme - stato di emergenza per Una settimana nel New South Wales. “Catastrofiche condizioni climatiche” : Lo stato orientale Australiano del New South Wales – che ha come capitale Sydney – ha proclamato lo stato di emergenza per gli incendi che stanno mettendo in ginocchio il Paese dalla settimana scorsa. L’ordine è arrivato dalla premier dello stato Gladys Berejiklian. Una scelta dovuta, come lei stessa ha spiegato, “alle catastrofiche condizioni climatiche previste per la settimana, in particolare domani, con alte ...

Lexus - Una settimana con la RX 450h Luxury [Day 1] : Il Diario di bordo di questa settimana è dedicato alla Lexus RX, una Suv di 4,89 metri di lunghezza per 190 cm di larghezza proposta esclusivamente in versione ibrida 450h. Il powertrain abbina un V6 di 3,5 litri a due motori sincroni a magneti permanenti, uno anteriore e laltro posteriore, entrambi in grado di funzionare come generatori per recuperare lenergia nei rallentamenti e in frenata. Questa soluzione permette di ottenere una trazione ...

Napoli allo sbando - risposte sbagliate dopo Una settimana di veleni : La domanda adesso è questa: una squadra così fuori di testa, priva di personalità e di gioco, come può arrivare alla fine della stagione? Per il Napoli il rischio di...