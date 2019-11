Una app per gli allarmi | il cane | la spesa prenotata«Noi | famiglia sott’acqua»

Vaccini - Rappuoli : “Una delle conquiste più importanti della civiltà da spiegare ai giovani” : “È importante parlare di Vaccini e spiegare alle nuove generazioni che i Vaccini sono una delle conquiste più importanti della civiltà, perché hanno permesso di eliminare le malattie infettive che solo un secolo fa uccidevano centinaia di milioni di persone“. È il monito di Rino Rappuoli, Chief Scientist di Gsk Vaccines, premiato ieri a Berlino con il ‘Robert Koch Award’ per gli studi che hanno portato al primo vaccino al mondo ...

Una Vita anticipazioni : Servante apprende che Paciencia ha un amante a Cuba : Nuovo spazio dedicato ad Una Vita, la soap opera scritta dalla stessa autrice de Il Segreto. Le anticipazioni in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci saranno brutte notizie per Servante Gallo, il portiere più amato di Acacias 38. L'uomo, infatti, apprenderà che la moglie Paciencia sta intrattenendo una relazione con un giovane amante, conosciuto a Cuba. Una Vita: Servante vuole recarsi a Cuba Un inaspettato colpo di scena ...

La camera bassa del parlamento tedesco ha approvato Una legge per ridurre molto le emissioni di gas serra entro il 2030 : La camera bassa del parlamento tedesco ha approvato un’importante legge ambientale con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra del 55 per cento rispetto al livello del 1990, entro il 2030. Al momento la Germania è riuscita a tagliarle circa

Disabili senza sostegno - le odissee delle famiglie : ‘Le mie figlie sole a fissare le pareti’. ‘Jacopo s’è rotto Una gamba e non sappiamo perché’ : In Italia l’inclusione scolastica per tutti è ancora un miraggio. Sono ancora molti i casi di alunni con Disabilità esclusi dalle lezioni insieme ai compagni di classe o che vedono ridotte al lumicino le ore di sostegno assegnate loro per legge. Ilfattoquotidiano.it ha raccolto le testimonianze di quattro mamme con figli Disabili. C’è ad esempio Alessandra Corradi, di Verona, presidentessa di Genitori Tosti in Tutti i Posti Onlus che ha ...

Una Vita - spoiler : Servante apprende che sua moglie Paciencia l’ha tradito : Non smettono di appassionare il pubblico le vicende dello sceneggiato Una Vita. Gli spoiler dei prossimi appuntamenti italiani annunciano che si sentirà parlare nuovamente di Paciencia (Aurora Sanchez), la moglie di Servante Gallo, (David V. Muro) che da parecchio tempo ha lasciato il paese per prendersi cura della sorella malata. Dopo essere scampato alla morte il portinaio per aver contratto una grave forma di polmonite, farà una scoperta che ...

Netflix modificherà Una mappa dei campi di sterminio in un suo documentario su richiesta della Polonia : Netflix ha acconsentito alla richiesta del primo ministro polacco Mateusz Morawiecki di modificare una mappa presente nel suo documentario Solo il diavolo lo sa. Il documentario, sulla piattaforma dal 4 novembre, parla di John Demjanjuk, un uomo ucraino naturalizzato statunitense

Violento terremoto in Indonesia : scossa di M. 7.2 - si teme tsUnami [MAPPE e DATI] : Una violenta scossa di terremoto si è verificata nel pomeriggio italiano in Indonesia. Alle 17:17, una scossa di magnitudo 7.2 ha colpito nel Mare delle Mollucche settentrionale, a 10km di profondità. Si teme che il sisma possa innescare onde di tsunami. L'articolo Violento terremoto in Indonesia: scossa di M. 7.2, si teme tsunami [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Massimo Pericolo - il rapper che canta la deliberata rinuncia ai diritti civili e guida la disperazione di Una generazione : all’Alcatraz il concerto è esplosivo : Il rap è megafono generazionale. Il genere che viene dalla strada, per antonomasia. Nonostante sia ormai uno stereotipo ampiamente superato quello che vuole l’hip hop come espressione strettamente legata a una ribellione che viene dal basso, e nonostante 45 anni di questa cultura ne abbiano stravolto i canoni, esiste sempre un denominatore comune importante: il rap è un megafono generazionale, soprattutto giovanile. In particolare, il genere in ...

Giulia De Lellis - su Instagram fa Una rivelazione sul rapporto con Iannone : Al centro del gossip non solo per il successo del suo libro, ma anche per la lite con Belen Rodriguez, Giulia De Lellis si è concessa una mattinata casalinga dopo le registrazioni del Maurizio Costanzo Show. L’influencer, volata da Roma a Milano e da sotto la Madonnina poi salita in macchina per raggiungere Lugano, ha “salutato” questo mercoledì pubblicando delle stories Instagram in cui scherza con il fidanzato Andrea ...

Beach volley - World Tour 2019 Doha. Una vittoria e Una sconfitta per Bonifazi/Krumins : domani ottavi con i giapponesi : Una vittoria una sconfitta nella prima giornata del tabellone principale per l’unica coppia italiana al via nel torneo 1 stella maschile di Doha che oggi ha vissuto la prima giornata del tabellone principale. Bonifazi e Krumins, alla prima esperienza internazionale assieme, hanno debuttato con un successo nel tabellone principale con una vittoria 2-0 (21-10, 21-14) contro la coppia del Mozambico Nguvo/Soares al termine di un match a senso ...

Death Stranding è il miglior debutto giapponese per Una nuova IP su PS4 : Death Stranding è stato al centro del dibattito videoludico di questi ultimi mesi, e ora che il gioco è finalmente uscito possiamo dare un'occhiata ai primi dati di vendita.Stando al mercato retail nipponico, Death Stranding è sul podio con 185.909 copie vendute. Il gioco batte dunque altri lanci giapponesi come udgment (153.577 copie), Sekiro: Shadows Die Twice (150.721 copie) e il celebre Bloodborne (150.245 copie).Ora tocca al Vecchio ...

Un cappotto e un libro ai poveri. Così Una libreria di Torino celebra la Giornata della Gentilezza : Con l'arrivo del freddo Il Librificio di Torino, sede della Voglino Editrice, ha deciso di dare una mano concreta a chi ne ha bisogno, invitando chi può a donare cappotti, maglioni, sciarpe e altri abiti pesanti. L'iniziativa è stata un successo e proseguirà nei prossimi giorni, almeno fino alla Giornata di domenica.Continua a leggere

CAOS LIBANO/ Whatsapp - Costituzione e profughi - l'identikit di Una protesta "buona" : In LIBANO non si placano le proteste contro la corruzione dello Stato. Il paese continua ad essere diviso dagli interessi delle potenze regionali