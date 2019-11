Un uomo decide di vivere da solo in una grotta | il motivo ha impressionato chiunque lo ha

Fonte : baritalianews

(Di sabato 16 novembre 2019) Unha fatto una scelta di vita davvero incredibile:dain unaper 25 anni. Certo come scelta è decisamente discutibile perché implica una serie di altre scelte poco comprensibili e condivisibili come quella di affrontare dail trascorrere del tempo, i malanni, l’essere fuori del mondo e non sapere cosa accade ecc. Ma ogni scelta che non lede il prossimo e che rimane nella sfera individuale è rispettabile. E così quest’Ra Paulette un giorno ha reso l’essenziale e si è chiuso in un anel New Mexico, negli Stati Uniti, e non ha detto a nessuno dove andava. L’unico a fargli compagnia era il suo cane che ha condiviso, per causa di forza maggiore la scelta del suo padrone. Cosa abbia spinto quest’a fare una scelta così estrema è presto detto: l’amore infinito per l’arte. Infatti, l’si è chiuso nellaper creare ...

VincenzoLombar1 : @GA7_Official Io critico ciò che vedo, uno dei mali del Napoli, rimane quello di avere un uomo limitato in molte zo… - Elisabe72539214 : @Sabryna7189 @canyaman1989 Ma e' vero basta che viva la sua vita con o senza Demet decide lui basta ha un sacco di… - RocLon2 : RT @AnnapurnaRoby: @meb @ItaliaViva Il 'partito femminista' è stato fondato da un uomo che decide anche le nomine. A lei il triste ruolo di… -