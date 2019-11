Un artista tedesco ha rivisitato l’artwork di Sgt Pepper’s dei Beatles | compaiono anche

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 16 novembre 2019) Sgt. Pepper's dei- che per dovere di cronaca si chiama Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band - è quell'album del 1967, una realtà che suggellò l'esplosione psichedelica dei Fab Four e un momento di rottura con tutto il mondo pop rock di quel tempo. Ierano in ottima forma: un anno prima era uscito Revolver e soprattutto erano scomparsi i modelli da proto-boyband che portavano le adolescenti a strapparsi i capelli sulle note di She Loves You e Please Please Me. Il bianco e nero del loro look sobrio era ormai un ricordo: i Fab Four non erano più i bravi dirimpettai, ora nuotavano tra i colori e sfornavano brani come Lucy In The Sky With Diamonds, With A Little Help From My Friends, la title-track e A Day In The Life. Vennero escluse le storiche Strawberry Fields Forever e Penny Lane, che tuttavia divennero un singolo determinante e di successo. Sgt. Pepper's dei ...

