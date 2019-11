Ultime Notizie Roma del 16-11-2019 ore 13 | 10

Ultime Notizie Roma del 16-11-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale di nuovo Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Lucia Morselli è lapidaria Gela i sindacati nel primo confronto formale al Ministero dello Sviluppo con il ministro Stefano patuanelli di aslor mittal Italia sottolinea la coerenza del percorso prima annunciato così portato avanti per restringere il contratto restituire lexil va dal prossimo 4 dicembre puntando tutto su un argomento netto dopo lo ...

Ultime Notizie Roma del 16-11-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio sale la tensione sulla ex Ilva la procura di Milano apre un fascicolo esplorativo per verificare i reati da parte di arcelormittal per il possibile danno all’interesse pubblico interverrà anche nella causa civile ricorso d’urgenza dei commissari contro il recesso l’azienda fa sapere che andrà via da Taranto ...

Dazi Usa-Cina : a che punto è la trattativa e Ultime notizie : Dazi Usa-Cina: a che punto è la trattativa e ultime notizie Sembra essersi arenata la trattativa Usa-Cina sui Dazi: potrebbe saltare il protocollo di intesa sull’acquisto di beni agricoli Made in Usa da parte di Pechino. Usa-Cina, Dazi: trattative a un punto morto? Sembrava cominciato il disgelo sull’asse Usa-Cina dopo mesi di altissime tensioni; adesso, la trattativa sui Dazi subisce un nuovo stop: il maggiore nodo da risolvere quello ...

Ultime Notizie Roma del 15-11-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale con informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora paura a Venezia piccolo di marea 170 cm il sindaco Brugnaro ha deciso la chiusura di Piazza San Marco per i gravi problemi causati dall’acqua alta che è sta allagando l’intera area ieri in consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza e lo stanziamento di 20 milioni per i primi interventi al sindaco ...