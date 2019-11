UeD Oscar | retroscena segreti su Eleonora | “Ha sentimenti per ‘altro' ”

Fonte : gossipetv

(Di domenica 17 novembre 2019) UeDBranzani, arriva l’amara verità sul rapporto conRocchini. Imai detti: “Da tre mesi lei haper ‘altro’? Inutile anche il mio perdono”Barnzani, ex tronista di Uomini e Donne, per la prima volta mette in chiaro definitivamente in che rapporti è rimasto conRocchini. Chi pensava a … L'articolo UeDsu: “Haper ‘altro'” proviene da Gossip e Tv.