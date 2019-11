Tutti pazzi per Ibrahimovic | lo Schalke 04 stuzzica lo svedese | “tranquillo Zlatan | qui

Francesca Tajè... L’hanno inquadrata solo un attimo e ora sono Tutti pazzi per lei. Ecco chi è : La potenza della televisione moltiplicata a quella dei social può generare della fantastiche mostruosità, come quella che vi stiamo per raccontare. Lei si chiama Francesca Tajè, ha 21 anni ed oggi è un’influencer. Tutto grazie a pochi secondi in video, su Sky, durante la partita Juventus-Milan. Lei, bionda, occhi blu, bellissima, è una tifosa bianconera. Studia alla Iulm, fa l’attrice e grazie alla sua passione per il calcio ha allargato il suo ...

Live non è la D’Urso - Tutti pazzi per le gemelle Fokkens le prostitute più anziane di Amsterdam : «Le vogliamo al Grande Fratello» : Live non è la D’Urso, tutti pazzi per le gemelle Fokkens le prostitute più anziane di Amsterdam: «Le vogliamo al Grande Fratello». Louise e Martine Fokkens, sono delle ex prostitute olandesi che hanno avuto nella loro vita oltre 355 mila uomini. Ospiti dalla D’Urso nell’ultima parte dedicata all’hard, le donne non hanno parlato molto ma hanno fatto innamorare il pubblico sui social. Dopo oltre 50 anni di attività le ex ...

Fiorello torna in tv e fa subito boom : Tutti pazzi per Viva RaiPlay : Viva RaiPlay con Fiorello: grande successo per la prima puntata Fiorello è tornato in tv con il nuovo show Viva RaiPlay. Il varietà andrà in onda sulla piattaforma streaming della Rai (del tutto rinnovata) ogni mercoledì, giovedì e venerdì alle 20.30 a partire dal 13 novembre. Per promuovere lo show Viva RaiPlay andrà in onda […] L'articolo Fiorello torna in tv e fa subito boom: tutti pazzi per Viva RaiPlay proviene da Gossip e Tv.

Mara Carfagna - Tutti pazzi per lei : non solo Giovanni Toti - ma anche Carlo Calenda in pressing : "Mara Carfagna, da una parte, è un po' delusa, dall'altra non si sente a suo agio dove sta". A parlare di certi malumori interni a Forza Italia è il dissidente Giovanni Toti, che non ha mai nascosto l'invito all'azzurra nel suo nuovo partito Cambiamo!: "Noi abbiamo le porte spalancate per chiunque v

A Parigi Tutti pazzi per Icardi. I tifosi iniziano a preferirlo a Cavani e Neymar : Sembra che al Psg Mauro Icardi si sia integrato benissimo. Nelle ultime sette partite ha segnato sette gol. Ha stupito tutti, soprattutto ha catturato i tifosi, per i quali è diventato un intoccabile. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che aggiunge che, adesso, per Tuchel sarà il momento delle scelte difficili. Chi lasciare fuori da un reparto così ricco di star come quello offensivo del Psg? Qualcuno dovrà per forza accomodarsi in panchina. Chi ...

Il Black Friday : Tutti pazzi per i saldi : Il Black Friday è una giornata dedicata interamente allo shopping o meglio ai saldi che si possono fare. Nata negli Stati Uniti, la giornata del Black Friday è il momento in cui tutti i più grandi colossi propongono un ribasso dei prezzi dal 5% al 60%. Quest’anno si terrà il 29 novembre. Subito dopo il Thanksgiving Day gli americani si dedicano interamente ai ribassi con spese folli. Inoltre, Oltreoceano l’evento è un momento ...

Milano Boxing Night – Tutti pazzi per la boxe : da Diletta Leotta a Sfera Ebbasta folla di Vip [GALLERY] : Gran folla di VIP alla Milano Boxing Night: Tutti pazzi per la boxe Marco Borriello, Luca Bizzarri, Gue Pequeno, Malika Ayane, Sfera Ebbasta, Junior Cally, Tony Effe, Ignazio Moser, Andrea Damante, Taylor Mega, Franco Terlizzi, Omar Hassan e parecchi fotografi di importanti testate nazionali, non solo sportive, erano presenti a bordo ring venerdì 25 ottobre all’Allianz Cloud per assistere alla Milano Boxing Night organizzata dalla Opi ...

“Ma che belli!”. Asia Argento - ecco Anna Lou e Nicola : Tutti pazzi per la foto dei figli : L’ultimo anno di vita di Asia Argento è stato poco felice a causa del decesso del suo compagno Anthony Bourdain e delle accuse di molestie sessuali. Ora, il periodo più buio è stato messo alle spalle e l’attrice è pronta a rimettersi in gioco nel reality show ‘Pechino Express’. Qui gareggerà insieme a Vera Gemma formando la coppia ‘Le figlie d’Arte’. Prima di fiondarsi sul programma di Rai 2, la donna ha voluto soffermarsi sulla sua famiglia ...

“Ogni giorno!”. Alessandra Amoroso lo dice così. Una foto con il fidanzato Stefano e Tutti pazzi per quella dedica : Alessandra Amoroso è innamorata del suo Stefano Settepani. Una bellissima storia d’amore quella che c’è tra i due, nata un po’ grazie all’aiuto di Maria De Filippi. Lui, infatti, è un produttore esecutivo e lavora per molti dei programmi condotti dalla moglie di Maurizio Costanzo. Tra questi, in particolare, Amici, il talent show che ha visto trionfare la Amoroso nell’edizione del 2009. La cantante ha postato una Story che la ritrae felice in ...

Elga Enardu - corpo e lato B da favola. Tutti impazziti per la foto : “Tra te e Serena…” : Temptation Island Vip è finito e Serena Enardu, che dopo 21 giorni al villaggio ha rotto con il fidanzato Pago, è tornata alla vita di Tutti i giorni. La ex tronista di Uomini e Donne è tornata dai suoi affetti più cari, ovvero il figlio Tommaso (nato da una sua precedente relazione) e dalla sorella gemella Elga, anche lei ex volto del programma di Maria De Filippi. Le due sono legatissime e inseparabili, come mostrano le recenti Storie ...

A ‘Tale e quale show’ lo hanno notato Tutti. È successo durante l’esibizione di Francesco Monte : social impazziti : Francesco Monte è stata la più grande rivelazione dell’edizione 2019 di Tale e quale show. Tutti d’accordo sui social, ed in particolare su Twitter, dove sono migliaia i cinguetti per quello che è considerato una sorta di vincitore morale del talent di casa Rai. La sesta puntata del programma si è chiuso con due vincitori. Uno è Francesco Monte, che è stato migliore della serata; l’altro è Agostino Penna, il “vincitore dei vincitori” con un ...

Tutti pazzi per il foliage : Con il termine foliage si definisce lo spettacolare fenomeno naturale per il quale, nei mesi autunnali, gli alberi a foglie caduche – partendo dai larici alle quote più alte tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, fino ad arrivare alle querce di collina e ai boschi delle pianure dai climi più temperati a novembre – si tingono di giallo, arancione e rosso prima che le loro foglie si abbandonino a terra. Per capire di cosa parliamo, ...

Dieta di Alessia Aprea con parmigiana e lasagne : Tutti i vip pazzi per nutrizionista golosa di Napoli : Dal Grande Fratello a Cercola (Napoli) per la Dieta rivoluzionaria. Tra tanti vip che giungono da ogni parte d’Italia per incontrare e sostenere la dottoressa Alessia Aprea, anche le Donatella, le due gemelle famose per aver partecipato ad XFactor e al Grande Fratello. Nel suo studio di Cercola in Campania la giovane nutrizionista, molto seguita sui social e con quasi 100mila followers su Instagram, riceve ogni giorno centinaia di prenotazioni e ...

Castel Romano Outlet. Tutti pazzi per il Fashion Festival : oltre 50.000 visitatori : Tutti pazzi per il Fashion Festival edizione autunnale: le imperdibili occasioni al -70% sul prezzo outlet – 300 prodotti iconici per 100 brand in offerta solo per oggi – in una bella giornata tiepida, hanno richiamato romani e non solo, da nord a sud, quasi raddoppiando quello che era già stato un record dell’edizione primaverile del Fashion Festival nel Centro McArthurGlen. Si stimano oltre 50.000 visitatori alla chiusura, alle ...