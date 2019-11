Tumori | operato al cervello mentre suona il piano | rivoluzionaria tecnica Awake Surgery a

Tumori - operato al cervello mentre suona il piano : tecnica rivoluzionaria Awake Surgery a Cesena : Tumori , incredibile intervento in Italia. mentre suona va il piano , i medici gli asportavano un cancro al cervello . È successo all'ospedale Bufalini di Cesena , teatro nei giorni scorsi di...

Affetto da 4 Tumori - operato in un solo intervento : “Caso sicuramente eccezionale” : Un uomo Affetto da quattro tumori è stato operato in un solo intervento. Due ore, all’istituto Pascale di Napoli, per debellare un corpo invaso da neoplasie di un 70enne. L’uomo, dopo un esame del Psa, ha scoperto di avere un tumore molto aggressivo alla prostata. Tumore da cui doveva subito operarsi, gli aveva detto l’oncologo a cui si era rivolto prescrivendogli una tac e una scintigrafia. Dai due esami diagnostici ha ...