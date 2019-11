Tre migranti mangiano e bevono ma al momento del conto scappano

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 16 novembre 2019) Valentina Dardari Hanno cenato ordinando pesce e spumante costoso. Quando è arrivato il, salato, sono fuggiti Brutta serata per un ristorante che si è visto beffato da tre nordafricani. Dopo aver cenato abbondantemente e aver innaffiato le pietanze ordinate con una costosa bottiglia di spumante, i tre stranieri se ne sono andati. Uno di loro ha anche scavalcato la recinzione cadendo rovinosamente a terra. Il dolore non gli ha però impedito di rialzarsi e darsela a gambe, facendo perdere le proprie tracce. Secondo quanto riportato da Ilgiorno, il fatto sarebbe avvenuto nella serata di giovedì14 novembre. Nel ristorante di Crema, sito in via Viviani, scelto per il raggiro, vi erano il titolare dell’esercizio e suo figlio, anche lui ristoratore, arrivato per aiutare il genitore. Tre nordafricani entrano nel ristorante Verso le 21,30 si sarebbero presentati alla porta tre ...

