Traffico Roma del 16-11-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 16-11-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 16 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ALLA BARDUINA RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI PER INCIDENTE, IN VIA UGO DE CAROLIS AL BIVIO CON VIA FILIPPO NICOLAI. INCIDENTE ANCHE AL PORTUENSE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN PIAZZA DELLA RADIO. CHIUSO PER ALLAGAMENTO IL SOTTOPASSO DI VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA S. GETULLO. IN CENTRO CHIUSURE E DEVIAZIONI PER UN CORTEO CHE ...

Traffico Roma del 16-11-2019 ore 15 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. SULLA VIA CASSIA BIS CODE PER INCIDENTE DA VIA DELLA GIUSTINIANA A VIA DI SANTA CORNELIA IN USCITA DALLA CITTÀ. ALLA BARDUINA PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, IN VIA UGO DE CAROLIS ALL’ALTEZZA DI VIA FILIPPO NICOLAI. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE ALL’ALTEZZA DI VIA SAN GIROLAMO EMILIANI IN DIREZIONE PIAZZA ...

Traffico Roma del 16-11-2019 ore 14 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER Traffico E PER UN INCIDENTE DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA. DISAGI SULLA VIA CASSIA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA VIA BRACCIANENSE: INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE Roma IN CITTÀ Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI AL BIVIO CON VIA CALISTO II. A MONTE MARIO PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMNETI IN VIA ANASTASIO II ALL’ALTEZZA DI VIA DEI SAVORELLI IN ...

Traffico Roma del 16-11-2019 ore 13 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER Traffico E PER UN INCIDENTE DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA. DISAGI SULLA VIA CASSIA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA VIA BRACCIANENSE: INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE Roma IN CITTÀ Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI AL BIVIO CON VIA CALISTO II. A MONTE MARIO PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMNETI IN VIA ANASTASIO II ALL’ALTEZZA DI VIA DEI SAVORELLI IN ...

Traffico Roma del 16-11-2019 ore 12 : 30 : CHIUSA AL Traffico PER INCIDENTE VIA PORTUENSE ALTEZZA VIA TENUTA DELLA PISANA NELLE DUE DIREZIONI. INCIDNETE CON CODE SU VIA DELLE FORNACI IN PROSSIMITA’ DI VIA SILVERI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO VERSO Roma CENTRO, SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE E SULLA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA. ANCORA CHIUSA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE, VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA TRA VIA PORTUENSE E ...

Traffico Roma del 16-11-2019 ore 11 : 30 : CHIUSA AL Traffico PER INCIDENTE VIA PORTUENSE ALTEZZA VIA TENUTA DELLA PISANA NELLE DUE DIREZIONI. INCIDNETE CON CODE SU VIA DELLE FORNACI IN PROSSIMITA’ DI VIA SILVERI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO VERSO Roma CENTRO, SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE E SULLA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA. ANCORA CHIUSA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE, VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA TRA VIA PORTUENSE E ...

Traffico Roma del 16-11-2019 ore 10 : 30 : ANCORA DISAGI AL Traffico PER INCIDENTE AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CAPPELLACIO VERSO IL RACCORDO ANULARE CHIUSO PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE, VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA TRA VIA PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA FINO ALLE 12,00 CHIUSI PER LAVORI DI PULITURA VIALE FALCONE E BORSELLINO E VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO TRA PAIZZALE CLODIO E VIA TRIONFALE VERSO LA TRIONFALE AL ...

Traffico Roma del 16-11-2019 ore 09 : 30 : ANCORA DISAGI AL Traffico PER INCIDENTE AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CAPPELLACIO VERSO IL RACCORDO ANULARE CHIUSO PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE, VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA TRA VIA PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA FINO ALLE 12,00 CHIUSI PER LAVORI DI PULITURA VIALE FALCONE E BORSELLINO E VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO TRA PAIZZALE CLODIO E VIA TRIONFALE VERSO LA TRIONFALE AL ...

Traffico Roma del 16-11-2019 ore 09 : 00 : Al VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CAPPELLACIO VERS O IL RACCORDO ANULARE CHIUSO PER LA PRESENSZA DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE, VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA TRA VIA PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA FINO ALLE 12,00 CHIUSI PER LAVORI DI PULITURA VIALE FALCONE E BORSELLINO E VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO TRA PAIZZALE CLODIO E VIA TRIONFALE VERSO LA TRIONFALE AL CIRCO MASSIMO DALLE 9,00 ALLE 14,00 ...

Traffico Roma del 16-11-2019 ore 08 : 30 : Al VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CAPPELLACIO VERS O IL RACCORDO ANULARE CHIUSO PER LA PRESENSZA DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE, VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA TRA VIA PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA FINO ALLE 12,00 CHIUSI PER LAVORI DI PULITURA VIALE FALCONE E BORSELLINO E VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO TRA PAIZZALE CLODIO E VIA TRIONFALE VERSO LA TRIONFALE AL CIRCO MASSIMO DALLE 9,00 ALLE 14,00 ...

Traffico Roma del 16-11-2019 ore 07 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE REGOLARE IL Traffico ANCHE LUNGO LE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANUALRE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLE DUE DIRAMAZIONE DELL’AUTOSOLE LA NORD E LA SUD . AL CIRCO MASSIMO DALLE 9,00 ALLE 14,00 MANIFESTAZIONE DI PROTESTA DEI PENSIONATI, INDETTA DAI SINDACATI CONFEDERALI, GIA’ DALLE 7,00 DEVIATE LE LINEEE BUS DI ZONA, CHIUSE VIA DEI CERCI, VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE E VIA ...

Maltempo Roma : alberi caduti e Traffico in tilt nella Capitale : alberi caduti, allagamenti, disagi. E’ un venerdì nero per il traffico della Capitale. La circolazione stradale in città è rallentata in quasi tutti i quadranti. Agli oltre 150 interventi della polizia municipale si devono aggiungere i problemi dovuti al Maltempo che complicano gli spostamenti che portano al week-end. Intorno alle 20 – secondo le segnalazioni di ‘Luce Verde’ – in via del Fosso della Magliana si è ...

Traffico Roma del 15-11-2019 ore 20 : 00 : IN QUESTE ORE GROSSI DISAGI LEGATI AL MALTEMPO RIPERCUSSIONI SUL TRASPORTO CON GUASTI SULLA METRO A, E LA CHIUSURA DELLA STAZIONE DI LUCIO SESTIO, NELLE DUE DIREZIONI; CHIUSA ANCHE LA STAZIONE DI NUMIDIO QUADRATO NELLA SOLA DIREZIONE DI BATTISTINI IN CITTÀ PER ALLAGAMENTO CHUSO LARGO GIOVANNI XXIII: ALL’ALTEZZA DEL SOTTOPASSO PASA, IN DIREZIONE GREGORIO VII ALTRO ALLAGAMENTO E CHIUSURA, DI VIA DEI CORAZZIERI TRA VIA DI VIGNA MURATA E VIALE ...

Traffico Roma del 15-11-2019 ore 19 : 30 : DISAGI LEGATI AL MALTEMPO IN CITTÀ PER ALLAGAMENTO CHUSO LARGO GIOVANNI XXIII: ALL’ALTEZZA DEL SOTTOPASSO PASA, IN DIREZIONE GREGORIO VII ­ ALTRO ALLAGAMENTO E CHIUSURA, DI VIA DEI CORAZZIERI TRA VIA DI VIGNA MURATA E VIALE LUCA GAURICO NELLE DUE DIREZIONI ALLAGAMENTI ANCHE AL QUARTIERE DON BOSCO IN PIAZZA TRIBUNI, IN VARI TRATTI DELLA PRENESTINA, A TOR BELLA MONACA, E ANCORA IN VIA LAURENTINA NEI PRESSI DI VIA DEL CASALE DI VALLERANO CHIUSA ...