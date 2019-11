Traffico Roma del 16-11-2019 ore 11 | 30

Traffico Roma del 16-11-2019 ore 10 : 30 : ANCORA DISAGI AL Traffico PER INCIDENTE AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CAPPELLACIO VERSO IL RACCORDO ANULARE CHIUSO PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE, VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA TRA VIA PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA FINO ALLE 12,00 CHIUSI PER LAVORI DI PULITURA VIALE FALCONE E BORSELLINO E VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO TRA PAIZZALE CLODIO E VIA TRIONFALE VERSO LA TRIONFALE AL ...

Traffico Roma del 16-11-2019 ore 09 : 00 : Al VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CAPPELLACIO VERS O IL RACCORDO ANULARE CHIUSO PER LA PRESENSZA DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE, VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA TRA VIA PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA FINO ALLE 12,00 CHIUSI PER LAVORI DI PULITURA VIALE FALCONE E BORSELLINO E VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO TRA PAIZZALE CLODIO E VIA TRIONFALE VERSO LA TRIONFALE AL CIRCO MASSIMO DALLE 9,00 ALLE 14,00 ...

Traffico Roma del 16-11-2019 ore 07 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE REGOLARE IL Traffico ANCHE LUNGO LE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANUALRE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLE DUE DIRAMAZIONE DELL’AUTOSOLE LA NORD E LA SUD . AL CIRCO MASSIMO DALLE 9,00 ALLE 14,00 MANIFESTAZIONE DI PROTESTA DEI PENSIONATI, INDETTA DAI SINDACATI CONFEDERALI, GIA’ DALLE 7,00 DEVIATE LE LINEEE BUS DI ZONA, CHIUSE VIA DEI CERCI, VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE E VIA ...

Maltempo Roma : alberi caduti e Traffico in tilt nella Capitale : alberi caduti, allagamenti, disagi. E’ un venerdì nero per il traffico della Capitale. La circolazione stradale in città è rallentata in quasi tutti i quadranti. Agli oltre 150 interventi della polizia municipale si devono aggiungere i problemi dovuti al Maltempo che complicano gli spostamenti che portano al week-end. Intorno alle 20 – secondo le segnalazioni di ‘Luce Verde’ – in via del Fosso della Magliana si è ...

Traffico Roma del 15-11-2019 ore 20 : 00 : IN QUESTE ORE GROSSI DISAGI LEGATI AL MALTEMPO RIPERCUSSIONI SUL TRASPORTO CON GUASTI SULLA METRO A, E LA CHIUSURA DELLA STAZIONE DI LUCIO SESTIO, NELLE DUE DIREZIONI; CHIUSA ANCHE LA STAZIONE DI NUMIDIO QUADRATO NELLA SOLA DIREZIONE DI BATTISTINI IN CITTÀ PER ALLAGAMENTO CHUSO LARGO GIOVANNI XXIII: ALL’ALTEZZA DEL SOTTOPASSO PASA, IN DIREZIONE GREGORIO VII ALTRO ALLAGAMENTO E CHIUSURA, DI VIA DEI CORAZZIERI TRA VIA DI VIGNA MURATA E VIALE ...

Traffico Roma del 15-11-2019 ore 19 : 00 : DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SOPRATTUTTO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE DI VENTO; DIVERSI GLI ALLAGAMENTI ANCHE IN CITTÀ E PER IL MALTEMPO RIPERCCUSSIONI DI Traffico SUL RACCORDO ANULARE, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A TRATTI TRA L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E IL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA ANCHE PER UN INCIDENTE, SI STA IN CODA TRA L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA VIA AURELIA, QUINDI PER IL ...

Traffico Roma del 15-11-2019 ore 18 : 00 : DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SOPRATTUTTO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE DI VENTO; DISAGI ANCHE IN CITTÀ. A Traffico MOLTO INTENSO SULA SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma- FIUMICINO AL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO. IN CARREGGIATA INTERNA CODE CASSIA E SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER CIAMPINO CIAMPINO. CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA ...

Traffico Roma del 15-11-2019 ore 17 : 00 : INIZIAMO DAL TRASPORTO, RIAPERTA SULLA METRO A, LA STAZIONE DI VITTORIO EMANUELE, IN PRECEDENZA CHIUSA PER UN GUASTO TECNICO DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SOPRATTUTTO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE DI VENTO; DIVERSI GLI ALLAGAMENTI ANCHE IN CITTÀ E PER IL MALTEMPO RIPERCCUSSIONI DI Traffico SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA L’USCITA PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E QUELLA PER LA TUSCOLANA; IN ...

Traffico Roma del 15-11-2019 ore 16 : 30 : DISAGI LEGATI AL MALTEMPO SUL LITORALE LAZIALE CON PIOGGE E RAFFICHE DI VENTO DIVERSI ALLAGAMENTI E PER IL MALTEMPO RIPERCCUSSIONI DI Traffico SUL RACORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA L’USCITA PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E QUELLA PER LA TUSCOLANA; IN CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE A TRATTI TRA L’USCITA CASSIA ALL’USCITA ANAGNINA TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE E RALLENTAMENTI DALLA TANGENZIALE ...