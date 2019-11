Terremoto Calabria | sciame sismico nel Tirreno Meridionale MAPPE e DATI

Terremoto Calabria : scossa in provincia di Crotone [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Calabria. La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata nella costa Ionica. L’epicentro è stato localizzato a Strongoli, in provincia di Crotone, mentre l’ipocentro solo 10.2 Km di profondità. Il sisma si è verificato alle 15.45. L'articolo Terremoto Calabria: scossa in provincia di Crotone [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Calabria : lieve scossa di Terremoto avvertita tra Strongoli e Crotone : Una scossa di terremoto di lieve entità ha interessato la Calabria occidentale e precisamente il Crotonese nel pomeriggio di oggi 14 novembre 2019, alle 15.45. Secondo i dati ufficiali dei...

Calabria : scossa di Terremoto profonda a largo di Cosenza nella notte : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata nella tarda serata di ieri, alle 23.45, nel mar Tirreno meridionale a ridosso della Calabria. Secondo i dati ufficiali giunti dai...

Terremoto al Sud - scossa magnitudo 3.2 nel mar Tirreno : epicentro al largo della Calabria settentrionale : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 ha colpito nella notte la Calabria tirrenica, con epicentro al largo di Cetraro, Acquappesa e Fuscaldo. La scossa si è verificata a 231km di profondità, quindi non è stata avvertita dalla popolazione. I terremoti profondi sono tipici del basso Tirreno e sono provocati dall’antica placca oceanica Tetide che continua a muoversi da almeno due milioni di anni. Ad entrare in azione e’ la placca ...

Terremoto magnitudo 7.0 al largo della Calabria e Tsunami in tutt’Italia : stamattina la maxi esercitazione della Protezione Civile con INGV e ISPRA [VIDEO] : La giornata mondiale della consapevolezza sugli Tsunami 2019 (World Tsunami Awareness Day: WTAD) organizzata dall’UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction), si focalizza in particolare su uno dei sette obiettivi globali del protocollo di Sendai, che ha come oggetto la riduzione dei danni generati da catastrofi naturali alle strutture civili sensibili e alle infrastrutture esposte (“Substantially reduce disaster damage to critical ...

Terremoto in tempo reale - sciame sismico in Calabria - trema più volte la terra a Crotone : Diverse scosse sono state segnalate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Nelle vicinanze di Crotone in Calabria. E’ in atto da qualche giorno uno sciame sismico che sta interessando tutta la costa jonica calabrese. Solo nella mattinata appena trascorsa sono diversi gli eventi sismici avvenuti, anche di lieve intensità, sempre nella stessa zona. Una la scossa di magnitudo 2 registrata oggi. La scossa ...

Terremoto in Calabria - scossa di magnitudo 3.9 al largo di Capo Colonna : paura a Crotone : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.9 ha svegliato oggi la costa ionica della Calabria: il sisma è stato registrato nel Mar Ionio Settentrionale al largo di Capo Colonna, in provincia di Crotone alle ore 07:58. Al momento non si registrano danni a cose o persone, ma solo paura da parte della popolazione.Continua a leggere

Terremoto oggi - forte scossa in Calabria - la terra trema vicino a Crotone : Una forte scossa di Terremoto è stata rivelata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. L’evento sismico, di magnitudo 3.9, è avvenuto in mare a pochi chilometri da Crotone in Calabria. Il Terremoto è stato registrato alle ore 7,58 di stamattina. L’epicentro è stato localizzato a un profondità di 20 chilometri dal livello del mare. L’evento sismico è stato avvertito su tutta la costa Jonica calabrese e in ...

Terremoto Calabria : scossa al largo di Crotone [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.9 si è verificato nel Mar Ionio Settentrionale, al largo di Crotone (Calabria), alle 07:58:59, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto Calabria: scossa al largo di Crotone [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Calabria : scossa di Terremoto nel mar Ionio - avvertita a Crotone : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 31 ottobre 2019, precisamente alle 07.58, nel mar Ionio occidentale poco a largo della Calabria. Secondo i dati provenienti dai...

Paura Terremoto Reggio Calabria e Messina - ma era una ordigno bellico : Timore per un terremoto a Reggio Calabria e Messina. Attorno a mezzogiorno la popolazione ha sentito nettamente un boato che scosso la terra e fatto tremare i vetri. In realtà, non si è trattato di una scossa ma di una esplosione controllata, come fa sapere Ingv. Gli artificieri del nucleo SDAI di Augusta della Marina Militare hanno infatti fatto brillare in mare un ordigno bellico. L’esplosione è stata effettuata in mare, davanti al porto ...

Panico a Messina e Reggio Calabria : “C’è il Terremoto”. Ma è solo esploso un ordigno bellico : Paura a Messina e Reggio Calabria, dove intorno a mezzogiorno di oggi, martedì 29 ottobre, un boato ha scosso le due città con gli abitanti che si sono precipitati in strada pensando si trattasse di un terremoto. Ma, poco dopo l'allarme è rientrato: si è trattato solo delle operazioni di brillamento di un ordigno bellico al largo dello Stretto.Continua a leggere

Boato e tremori tra Messina e Reggio Calabria come un Terremoto - esplode ordigno in mare : Intensi boati e tremori sono stati avvertiti oggi 29 ottobre 2019, precisamente alle 11.54, sullo Stretto di Messina, tra Messina e Reggio Calabria. Chiariamo subito che non si è trattato di una...

Scossa di Terremoto a Messina e Reggio Calabria : paura nello Stretto : Pochi secondi fa, una Scossa di terremoto preceduta da un boato è stata distintamente avvertita a Messina e Reggio Calabria. Al momento non è nota la magnitudo della Scossa, ne’ l’epicentro. Seguiranno aggiornamenti L'articolo Scossa di terremoto a Messina e Reggio Calabria: paura nello Stretto sembra essere il primo su Meteo Web.