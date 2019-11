Tennis | ITF Tokyo 2019 | Jasmine Paolini in finale | entra nella top-100 e sarà n 1 d’Italia

Fonte : oasport

(Di sabato 16 novembre 2019) Le luci non sono quelle sfavillanti delle ATP Finals, mamerita menzione. L’azzurra, iscritta all’ITF di(Giappone) di 100.000 dollari, ha raggiunto ladel torneo giapponese che si sta tenendo nel corso di questa settimana. La 23enne nativa di Castelnuovo di Garfagnana, sfruttando il ritiro della cinese Zhang Shuai (testa di serie n.1 e n.65 del mondo) quando il match era sul 6-4 in favore di, si è guadagnata l’accesso all’atto conclusivo e alla top-100 del ranking. Un grande step quello compiuto dache in primavera orbitava oltre la posizione n.200. A partire da lunedì, la nostra portacolori si collocherà tra la posizione n.95 e la n.97 WTA, diventando la nuova n.1 azzurra e scavalcando Camila Giorgi, attualmente n.98 e che potrebbe anche scendere fino al n.100. Un risultato considerevole visto che era dal ...

