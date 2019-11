Tampon tax | Laura Boldrini | «Il ciclo non è un lusso»

Fonte : vanityfair

(Di sabato 16 novembre 2019) Tasse sugli assorbenti, le proteste in FranciaTasse sugli assorbenti, le proteste in FranciaTasse sugli assorbenti, le proteste in FranciaTasse sugli assorbenti, le proteste in FranciaTasse sugli assorbenti, le proteste in FranciaTasse sugli assorbenti, le proteste in FranciaTasse sugli assorbenti, le proteste in FranciaTasse sugli assorbenti, le proteste in FranciaTasse sugli assorbenti, le proteste in FranciaTasse sugli assorbenti, le proteste in FranciaTasse sugli assorbenti, le proteste in FranciaTasse sugli assorbenti, le proteste in FranciaÈ stata dura ma un piccolo passo in avanti è stato fatto. Per tutte le donne. Forse tra qualche tempo gli assorbenti costeranno meno, come già accade in mezza Europa, anche in Italia. È di questi giorni la decisione della Germania di abbattere la tassazione (dal 19 al 7 per cento) suii mestruali. Come in Spagna, Francia, Regno Unito, ...

ChangeItalia : La petizione ( - fattoquotidiano : Tampon tax, assorbenti detassati in Germania: non saranno più beni di lusso. La legge cambiata (anche) da una petiz… - JotQurban : Hanno riammesso la tampon tax ma non è sicuro che l’accettino. Inoltre, la Boldrini invita le donne a strutturarci… -