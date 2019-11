Taglio dei parlamentari | a sorridere sono Lega e Fratelli d' Italia

Ilva - Conte convoca i sindacati. Incontro a Taranto tra magistrati e azienda. Arcelor : “Priorità è Taglio dei costi - mercato difficile” : Le 48 ore per trovare una soluzione alla crisi dell’Ilva che rischia di lasciare senza lavoro 5mila persone sono iniziate. La Regione Puglia, gli enti locali, i sindacati: il premier Giuseppe Conte ha chiamato a raccolta tutti per cercare una via d’uscita da quello che ha definito un “allarme rosso” dopo i diktat di ArcelorMittal per evitare l’addio, che non si fermano allo scudo penale ma passano anche per il ...

Taglio dei parlamentari - 49 firme in Senato per il referendum : La riforma costituzionale del Taglio dei parlamentari, approvata in via definitiva lo scorso ottobre, entrerà in vigore automaticamente a meno che uno dei due rami del Parlamento - o in alternativa 5 Consigli regionali o 500mila elettori - non riesca a chiedere un referendum confermativo e lasciare quindi l'ultima parola ai cittadini.A tentare il tutto per tutto, e scongiurare così la riduzione dei parlamentari, ci sta pensando un gruppetto ...

Fisco : Taglio dei bonus ai «ricchi» su polizze - scuola e sport : Coinvolto lo 0,7% dei contribuenti tra chi rischia una limatura e chi un azzeramento. Il risparmio per l'Erario potrebbe rivelarsi modesto: poco più di 30 milioni di euro

Abbassare l'età per votare : la fase 2 della Riforma dopo il Taglio dei parlamentari : I partiti di maggioranza portano alla Camera e al Senato due disegni di legge collegati agli aggiustamenti richiesti dalla...

La Fed e la politica del Taglio "preventivo" dei tassi : Milano. C'è molta cautela oggi sulle Borse europee in attesa che cominci a Washington la riunione del Fomc, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve che domani annuncerà la decisione sui tassi d'interesse. Il mercato si attende un taglio di un quarto di punto percentuale - sarebbe la

Bce - Draghi chiuderà il mandato difendendo Qe2 e Taglio dei tassi : Sarà l’ultima riunione sotto la guida di Mario Draghi, quella di ottobre. La più amara, forse: nelle scorse settimana una parte (non maggioritaria) del consiglio ha espresso pubblicamente la propria contrarietà al piano di stimoli varato a settembre

Taglio eletti - hanno votato a favore ma ora ci ripensano : iniziativa bipartisan dei parlamentari per chiedere il referendum : Approvata la legge che modifica la Costituzione e riduce il numero delle poltrone, i parlamentari si organizzano per evitare che entri in vigore. Se in favor di telecamere, il 7 ottobre scorso, la Camera ha votato con un plebiscito (solo 14 i contrari) per tagliare 230 deputati e 115 senatori, ora che le acque si sono calmate sono quegli stessi eletti che hanno votato a favore della riforma a mobilitarsi per salvare le poltrone. Qualcuno lo ...

Taglio parlamentari - hanno votato a favore ma ora ci ripensano : iniziativa bipartisan dei partiti per chiedere il referendum : Approvata la legge che modifica la Costituzione e riduce il numero di parlamentari, i partiti si organizzano per evitare che entri in vigore. Se in favor di telecamere, il 7 ottobre scorso, la Camera ha votato con un plebiscito (solo 14 i contrari) per tagliare 230 deputati e 115 senatori, ora che le acque si sono calmate sono quei partiti stessi che hanno votato a favore della riforma a mobilitarsi per salvare le poltrone. Qualcuno lo aveva ...

Manovra - le misure ‘green’ : tassa di 1 euro al kg su imballaggi in plastica e Taglio dei sussidi dannosi. Investimenti per 55 miliardi in 15 anni : Una tassa di 1 euro al chilo sugli imballaggi di plastica, al via dal primo giugno 2020. La ‘plastic tax‘ entra nella Manovra, nell’ambito del patto per l’ambiente annunciato dal governo come uno dei pilastri di questa e delle prossime leggi di bilancio. Insieme al taglio dei sussidi dannosi porterà nelle casse dello Stato circa 1,7 miliardi solo nel 2020. La misura si affianca agli incentivi per i prodotti sfusi già ...

Conte : Taglio del cuneo fiscale solo a favore dei lavoratori : "C'e' uno sforzo significativo del governo per consentire ai lavoratori di recuperare potere d'acquisto". Lo ha detto Conte

Manovra - consiglio dei ministri approva all’alba “salvo intese” : carcere a evasori - Taglio delle tasse sul lavoro e via il superticket : Un lungo e “impegnativo” consiglio dei ministri dà il via libera, salvo intese, a una legge di bilancio da circa 30 miliardi e al decreto fiscale. L’accelerazione arriva a sorpresa, a ridosso di una riunione che avrebbe dovuto approvare solo il Documento programmatico di bilancio da inviare all’Ue. Poi il Cdm dura quasi sei ore. Si discute norma su norma. Passa il superbonus per chi paga con carta di credito, fortemente voluto ...

Manovra - consiglio dei ministri approva all’alba “salvo intese” : carcere a evasori - Taglio il cuneo fiscale e superticket : Un lungo e “impegnativo” consiglio dei ministri dà il via libera, salvo intese, a una legge di bilancio da circa 30 miliardi e al decreto fiscale. L’accelerazione arriva a sorpresa, a ridosso di una riunione che avrebbe dovuto approvare solo il Documento programmatico di bilancio da inviare all’Ue. Poi il Cdm dura quasi sei ore. Si discute norma su norma. Passa il superbonus per chi paga con carta di credito, fortemente voluto ...

Giachetti e quel problemino della coerenza sul Taglio dei parlamentari : Ogni settimana in esclusiva sull'Espresso la striscia dedicata alla poitica e all'attualità dalla matita di Marco Makkox D'Ambrosio Makkox vi spiega perché far votare i sedicenni tutto sommato è una buona idea" La disperata ricerca di Matteo Salvini di qualcosa su cui polemizzare" Quando Matteo Renzi aiutò Nicola Zingaretti al bivio" "Ma così riconsegniamo il paese a Salvini"" I dem sono diventati grillini: la satira di Makkox"

Governo - Quota 100 e Taglio del cuneo fiscale sul tavolo del Consiglio dei ministri : Il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, convocato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e svoltosi nella serata di ieri, si è concluso dopo circa tre ore di intense discussioni e tentativi di nuove ulteriori intese. Tre miliardi di risorse per il taglio del cuneo fiscale nel prossimo anno, l'introduzione nella legge di Bilancio di un fondo per la famiglia e l'abolizione del superticket sono alcuni degli accordi che la maggioranza ...