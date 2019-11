Suv e crossover - I modelli non disponibili in Italia FOTO GALLERY

Fonte : quattroruote

(Di sabato 16 novembre 2019) stata appena presentata in Giappone la Toyota Raize, una Suv compatta sviluppata in collaborazione con la Daihatsu, le cui dimensioni da B-Suv (è lunga 3,99 metri) la renderebbero appetibile anche nel Vecchio Continente, qualora venisse importata. Dalla Casa nipponica, tuttavia, non arriva alcuna conferma in merito a tale possibilità, che al momento è da considerarsi esclusa. Non si tratta di un caso unico: la Renault Arkana, per esempio, è unoriginale Suv-coupé pensata per la Russia e lAsia, ma che potrebbe piacere anche nella ricca Europa occidentale. Del resto, sono veramente tanti idi veicoli a ruote alte non in vendita in, delle più svariate marche e dimensioni: nella nostra galleria di immagini potrete trovare una trentina di esempi tra Suv e

