Supercoppa Italia Volley – Conegliano batte Novara! L’MVP Paola Egonu guida le ‘Pantere’

Fonte : sportfair

(Di domenica 17 novembre 2019)na: l’Imocotrionfa davanti ai quasi 5000 dell’Allianz Cloud di Milano, 3-0 alla Igor Gorgonzola Novara.MVP con 26 punti. Terzo titolo per le pantere Milano si tinge di gialloblù. L’Imococonquista la 24ªna – terza della sua storia –ndo per 3-0 (25-20, 25-17, 25-21) l’Igor Gorgonzola Novara di fronte ai quasi 5000 dell’Allianz Cloud. In una serata di grande spettacolo, per la qualità tecnica in campo e per gli effetti scenici prima, durante e dopo il match, le pantere di Daniele Santarelli comandano le operazioni di gioco dall’inizio alla fine, confermandosi la squadra più forte di questo inizio stagione., grande ex della sfida, è l’incontrastata MVP: 26 punti in tre set, con il 50% di efficienza in attacco, 2 ace e 4 muri. Le ...

