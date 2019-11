Sondaggio Masia sull' Emilia Romagna | i fattori segreti | i numeri in mano a

Sondaggio Fabrizio Masia : per il 54 per cento l'alleanza Pd-M5s non è un bene : Non solo l'ex Ilva, ma anche il caos e le polemiche sullo stato d'emergenza a Venezia. Il Conte bis è a rischio tenuta, lo ha detto anche Luigi Di Maio e lo ribadiscono gli italiani. Nel Sondaggio di Fabrizio Masia per la trasmissione Agorà la maggior parte dei cittadini, esattamente il 54 per cento

Sondaggio Masia - il caos Ilva fa crollare il M5s : i grillini rasentano il 16 per cento : Sembra che l'ex Ilva abbia gravato soprattutto sui Cinque Stelle. Non a caso la questione mai risolta era stata affrontata prima da Luigi Di Maio, all'epoca ministro dello Sviluppo economico, e poi dal successore Stefano Patuanelli, anche lui grillino. Risultato? ArcelorMittal se ne va. Una sconfitt

Sondaggio di Masia - dopo l'Ilva i Cinque Stelle crollano : la cifra terrificante punisce Di Maio : La Lega cresce incessantemente. Gli ultimi sondaggi di Fabrizio Masia per Agorà premiano il partito di Matteo Salvini con un 34,2 per cento, esattamente 1,2 punti percentuali in più rispetto alla scorsa settimana. A seguire a ruota l'andamento crescente è Giorgia Meloni che vede Fratelli d'Italia at

Il Sondaggio di Masia zittisce la Merkel : per il 45 per cento degli italiani l'Unione Europea è peggiorata : Trent'anni fa cadeva il muro di Berlino. Era il 9 novembre del 1989 quando la Germania, da una parte la Repubblica Democratica Tedesca, filosovietica, e dall'altra la Repubblica Federale di Germania, fu riunificata. A distanza di anni sono in tanti a chiedersi se l'Europa, da allora, sia migliorata.

Sondaggio di Fabrizio Masia ad Agorà sull'Ilva : "Per la maggioranza degli italiani è colpa di questo governo" : Bastonata al governo dal Sondaggio di Emg Acqua illustrato in diretta da Fabrizio Masia ad Agorà su Raitre sulla vicenda dell'Ilva a rischio chiusura dopo che gli indiani di Arcelor-Mittal hanno ufficializzato al governo italiano la decisione di "recedere per giusta causa" e abbandonare lo stabilime

Sondaggio di Masia - Matteo Salvini supera Conte : per lui il 39% di fiducia : Matteo Salvini non aumenta solo consensi, ma riesce anche a superare Giuseppe Conte in termini di gradimento personale. Seppur in lieve calo rispetto al 10 ottobre (-1), il leader della Lega totalizza un 39 per cento dell'elettorato. A fornire i dati (relativa al 17 ottobre, ma andati in onda il 21)

Sondaggio Masia per Agorà - in calo Matteo Renzi e Matteo Salvini. Crolla pure la fiducia nel governo : Perdono la fiducia degli elettori entrambi i Matteo. Sia Salvini che Renzi infatti registrano in quest'ultima settimana, durante la quale si è svolto anche il loro confronto a Porta a porta, un calo di gradimento. E' quanto emerge dal Sondaggio Emg illustrato da Fabrizio Masia in diretta da Serena B

Sondaggio Masia per Agorà - la Lega di Matteo Salvini torna a crescere : crollo di Pd e M5s : Crisi? Ma quale crisi? Lo dice Alessandra Ghisleri, lo conferma il Sondaggio di Fabrizio Masia proposto ad Agorà, il programma di approfondimento politico in onda su Rai 3, che ribadisce il potenziale di Matteo Salvini: la Lega è al 32,7%, in crescita dello 0,1% rispetto alla settimana precedente. C

Greta Thunberg - il Sondaggio di Fabrizio Masia : cosa ne pensano gli italiani. E tra chi vota Lega... : Che cosa ne pensano gli italiani di Greta Thunberg e del suo movimento ambientalista, Fridays For Future? Quale il giudizio dei nostri connazionali circa la baby-paladina green che piangendo ha affermato ai potenti del mondo, riuniti alle Nazioni Unite, di averle rubato il futuro e spezzato i sogni?

Sondaggio di Masia per Agorà : "Matteo Renzi è inaffidabile". Si mette male per l'ex premier : "La maggioranza di governo adesso potrà contare anche sul sostegno di Italia Viva, Renzi sarà un alleato?". Questa la domanda posta agli elettori italiani da Fabrizio Masia, nel Sondaggio per Agorà. Il dato è sorprendente, non tanto perché la maggioranza reputa l'ex premier "inaffidabile", quanto pe