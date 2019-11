Sondaggi politici elettorali Emilia Romagna | per MG Research Lega con Borgonzoni avanti

Ultimi Sondaggi politici elettorali Emilia Romagna in vantaggio il centrodestra del 2% - Fratelli d’Italia e Lega crescono - sempre più giù M5S : Uno scenario che se venisse confermato il prossimo 26 gennaio potrebbe provare non pochi mal di pancia al governo Conte. Il Pd ieri con Zingaretti e tutti i ministri del governo dei democratici e la Lega con Salvini e tutti i governatori delle varie regioni del carroccio hanno inaugurato la campagna elettorale che durerà due mesi ma che vedrà confrontarsi aspramente il Pd e il centrodestra. Stefano Bonaccini è stato indubbiamente un ...

Sondaggi politici - testa a testa Bonaccini-Borgonzoni : anche se gli elettori si fidano più del primo : Dall'ultimo Sondaggio di PiazzaPulita su La7 emerge un dato interessante sull'opinione degli elettori riguardo ai candidati alla presidenza in Emilia Romagna, Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, in tema di competenze e onestà. Il 53% degli intervistati, infatti, ritiene che il candidato di centrosinistra sia più preparato e competente della sua sfidante. Solo il 24% del campione attribuisce queste qualità a Borgonzoni. Ma i Sondaggi elettorali ...

Ultimi Sondaggi politici elettorali - in Emilia Romagna la bilancia per la prima volta nella storia pende a destra : La regione più rossa in Italia dopo 50 anni di governo del centrosinistra, secondo gli Ultimi sondaggi, potrebbe essere per la prima volta governata da una donna che rappresenta il centrodestra. Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra alla presidenza della regione Emilia Romagna, è in vantaggio sul governatore attuale Stefano Bonaccini del Pd. Il vantaggio varia dai 3 ai 5% punti percentuali. A trainare il centrodestra è la Lega ...

Sondaggi politici Emilia Romagna - Lega favorita per più di un italiano su due : Il 26 gennaio 2020 è una data cerchiata in rosso per tutta la politica italiana. Sarà, infatti, quello il giorno in cui gli elettori dell'Emilia Romagna saranno chiamati a eleggere un nuovo governo regionale. Un appuntamento importante perché i risultati potrebbero influenzare anche gli scenari nazionali. Dopo l'Umbria, l'eventuale caduta di un'altra roccaforte rossa potrebbe dare un altro scossone ad un governo che non appare stabile, retto ...

Sondaggi politici - continua ascesa del cdx : se si votasse oggi Salvini avrebbe la vittoria in tasca : La coalizione di centrodestra continua a crescere, trainata dalla Lega di Matteo Salvini e dall'ascesa di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, mentre le forze politiche di maggioranza arrancano sempre più. Questo il quadro confermato da Euromedia Research con un Sondaggio che ha anche analizzato il giudizio degli italiani sulla manovra, sul caso dell'ex Ilva di Taranto e sulle crisi aziendali degli ultimi tempi.continua a leggere

Sondaggi politici - centrodestra unito sfiora il 50%. Giù il M5s - in calo nell’ultima settimana : Secondo il Sondaggio Ixè, realizzato per la trasmissione Carta Bianca in onda su Rai 3, la Lega si conferma primo partito e cresce al 32,6%. Il trend di crescita, anche se lieve, si registra anche per il Partito Democratico che passa in una settimana dal 20,1% al 21%. Più leggero quindi il distacco tra i dem e il Carroccio.Continua a leggere

Sondaggi politici Ipsos : Renzi aiuta l’opposizione secondo 42% italiani : Sondaggi politici Ipsos: Renzi aiuta l’opposizione secondo 42% italiani Il caso ex Ilva, le discussioni sulla manovra, il calo nei consensi. Sono tanti i motivi di attrito all’interno della maggioranza giallo rossa. L’ultimo fronte, quello aperto da Arcelor Mittal pronta a lasciare l’acciaieria di Taranto dopo che il governo ha tolto lo scudo penale, rischia di incrinare ulteriormente i rapporti già tesi tra Pd, Movimento 5 ...

Sondaggi politici - per il 42% degli italiani Renzi è più vicino all’opposizione che alla maggioranza : Secondo il 42% degli elettori il leader di Italia Viva non starebbe davvero aiutando la maggioranza di governo, ma piuttosto con si collocherebbe verso l'opposizione. Solo secondo il 27% degli intervistati Matteo Renzi sta effettivamente lavorando a fianco del Partito democratico e del Movimento Cinque Stelle.Continua a leggere

Sondaggi politici - Lega ancora primo partito - FdI vola per la prima volta sopra il 9% : Secondo il Barometro Politico Demopolis la Lega è al 34%, ai livelli delle europee, dopo aver raggiunto il 37% nel momento dell'apertura della crisi di inizio agosto, ed essere poi calato al 32% dopo la formazione dell'esecutivo Conte bis. Costante la crescita del partito di Giorgia Meloni, che per la prima volta supera il 9%: è il secondo partito del centrodestra.Continua a leggere

Sondaggi politici elettorali SWG : M5S ancora in difficoltà - Lega e Pd si allontanano : SWG ha pubblicato i nuovi Sondaggi politici, mostrati nelle ore scorse nel consueto appuntamento del TG La7. Le ultime indicazioni sulle intenzioni di voto dei cittadini per i partiti italiani danno il Movimento 5 Stelle in difficoltà. I grillini hanno perso ulteriore terreno questa settimana, perdendo contatto da chi li precede. Sia Lega che Partito Democratico hanno infatti incrementato il loro bottino. Da segnalare, inoltre, la costante ...

Sondaggi politici - Ius Culturae : due italiani su tre favorevoli alla riforma della cittadinanza : Un ricerca dell'Istituto Demos mostra che una riforma dello Ius Culturae troverebbe largo consenso tra i cittadini italiani. "Sono favorevoli oltre i due terzi dei cittadini e 7 su 10 fra i più giovani e gli anziani. Ci sarebbero, dunque, le premesse per approvare la riforma", ha commentato il sociologo Ilvo Diamanti.Continua a leggere

Sondaggi politici : la Lega non si ferma - centrodestra è maggioranza : La Lega dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini resta con ampio margine il primo partito italiano e, se si andasse al voto a breve, non avrebbe difficoltà ad andare al governo del Paese. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle non riescono a invertire la rotta e Italia Viva di Matteo Renzi non sfonda.Continua a leggere

Sondaggi politici - LEGA 'BOOM'/ Fiducia leader : Salvini 40% - Meloni straccia Pd-M5s : SONDAGGI POLITICI, LEGA boom sfiora il 34%, tiene il Partito Democratico: crisi Governo, Fiducia leader premia Meloni prima di Di Maio e Zingaretti

Sondaggi politici Elettorali Novembre 2019 : news Lega - Movimento 5 Stelle - PD - Forza Italia - Fratelli d’Italia e Renzi : Le ultime elezioni regionali in Umbria, che hanno registrato dopo ben cinquant’anni la vittoria del centrodestra, sicuramente sono state l’ulteriore goccia he ha fatto traboccare un vaso politico pieno di incertezze e sfiducia sull’intero governo nazionale. L’elettorato Italiano, sembra oramai stanco di tutte le promesse mai mantenute ed alleanze improbabili e sta cercando sempre più risposte verso i movimenti di destra. Cosa accadrebbe se ...