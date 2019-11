Smartphone per scattare foto | i migliori da comprare per il Black Friday

Smartphone batteria lunga durata : i migliori da comprare per il Black Friday : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo dei migliori Smartphone batteria lunga durata, cioè quei device che vi permettono un utilizzo a tutto tondo senza avere costantemente l’ansia dell’autonomia, riuscendo a portarvi a sera anche leggi di più...

I migliori Smartphone Xiaomi da comprare per il Black Friday : In questa guida costantemente aggiornata vi indicheremo i migliori smartphone Xiaomi per ogni fascia di prezzo. Ormai Xiaomi non è più una marca solo per gli addetti ai lavori, ma è conosciuta anche dai meno

Troppo vulnerabili gli Smartphone Android : Samsung e Asus nel mirino per decine di falle : Gli smartphone Android non possono di certo essere definiti come delle vere e proprie roccaforti di sicurezza. Un nuovo studio condotto dagli esperti della società Kryptowire, specializzata nella caccia di falle software, ha dimostrato che in molti casi, oltre al sistema operativo di Big G, a metterci il cosiddetto carico da novanta sono anche le preinstallazioni dei produttori. Tra i grandi brand globali sono senz'altro nel mirino Samsung e ...

Usare i dati degli Smartphone per prevedere le epidemie nelle città : Il modo migliore per monitorare l'andamento dei virus, e programmare gli interventi, è studiando i dati chhe vengono dai telefoni. Lo ha dimostrato uno studio dell'Efpl di Losanna e del Mit

Scoperte ben 146 falle di sicurezza sugli Smartphone Android : la colpa è dei produttori : I produttori di smartphone Android vendono i loro dispositivi con molte falle di sicurezza sotterrate nel sistema operativo estremamente difficili da rimuovere: l'utilizzo di applicazioni e servizi di produttori di terze parti non aiuta certo il problema, ma azienda come Samsung sono certe che le falle siano inoffensive.

Gli Smartphone Xiaomi 5G costeranno meno di 260 euro nel 2020. Novità anche per Mi MIX 4 5G e Mi TV 5 : Xiaomi promuoverà pienamente lo sviluppo e la promozione della tecnologia 5G con 10 smartphone che la supporteranno nel 2020. L'arrivo dello smartphone Mi MIX 4 5G potrebbe avvicinarsi, visto che è apparso sul sito del rivenditore cinese Jingdong Mall, inoltre la società aggiungerà presto il supporto per l'impronta vocale sui nuovi modelli Mi TV 5.

MIUI 11 Global Stabile continua il rollout per un sacco di Smartphone : È iniziato il roll out pubblico di MIUI 11 Global Stabile per i dispositivi interessati dalla prima fase. Ecco l'elenco completo e i link per il download.

Cuneo - nasce il patentino per lo Smartphone. Patto tra ragazzi - scuola e famiglie per limitare i rischi dell’uso dei cellulari : Un patentino per usare lo smartphone. È questa l’idea nata nel programma “Scuole che promuovono la salute” del Piano regionale Piemonte della prevenzione, con il coinvolgimento dell’Asl Cuneo 1 e 2 e le scuole “Umberto Primo” di Alba e “Peano Pellico” di Cuneo, capofila del progetto. La filosofia di fondo è quella di dare agli alunni delle scuole secondarie di primo grado delle competenze affinché conoscano le potenzialità ma anche i pericoli ...

Per acquistare giochi su Google Stadia dovrete utilizzare uno Smartphone : Questa mattina vi abbiamo riportato tutte le caratteristiche che non saranno disponibili al lancio di Google Stadia, la piattaforma che si preannuncia rivoluzionaria che, però, mancherà di alcune importanti feature all'uscita.Dopo la carrellata di caratteristiche assenti, ecco arrivare un'altra limitazione non da poco.A quanto pare, inizialmente, per procedere al set up e all'acquisto di giochi per Stadia dovrete necessariamente utilizzare il

Il supporto invisibile per Smartphone e tablet : L’incremento della diagonale e i nuovi formati del display scelti dai produttori sui più recenti smartphone sono due dei molti aspetti che favoriscono l’utilizzo dei dispositivi in verticale. Secondo gli studi che cita l’azienda statunitense Moft, l’abitudine degli utenti arriva addirittura al 94%, eppure la maggior parte dei supporti per i telefoni smart sono progettati specificatamente per l’utilizzo in orizzontale. Per questo il gruppo ...

Come usare Smartphone come touchpad per Linux : Se cercate una soluzione temporanea per gestire il vostro computer, perché il mouse si è rotto improvvisamente, allora vi consigliamo di utilizzare l'app Remote touchpad. All'interno di questo tutorial, dunque, vi spiegheremo come usare smartphone

Smartphone con display a 90 o 120 Hz? Ecco un'app gratuita per registrare a "pieno" refresh rate : Ecco un'app gratuita che permette di registrare gli schermi degli Smartphone a 90 o 120 Hz

Un primo filmato ci mostra Ni no Kuni : Cross Worlds per Smartphone : Il primo filmato del recente RPG per smartphone Ni no Kuni Ni no Kuni: Cross Worlds, sviluppato da Netmarble, è emerso attraverso un video sul sito Web ufficiale dell'evento G-Star 2019.Ni no Kuni: Cross Worlds presenta una "storia magica" dove i giocatori saranno impegnati in un'avventura per salvare il mondo, oltre a una grafica 3D cel-shading e "cutscene di alta qualità". Alla G-Star 2019 dal 14 al 17 novembre a Busan, Corea del Sud, i

I Google Play Services per AR disponibile per altri Smartphone : ecco i modelli supportati : I Google Play Services per AR sono adesso disponibili su un gran numero di smartphone fra cui LG G8X ThinQ, LG Q70, OPPO F11 Pro, OPPO K5 e molti altri