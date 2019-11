Sin City diventa una serie tv | accordo tra Legendary Television | Frank Miller e Robert

VIDEO NBA - Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder 111-85 : highlights e Sintesi. Brutta sconfitta per Gallinari e compagni : Settima sconfitta stagionale per gli Oklahoma City Thunder, che si sono arresi nettamente agli Indiana Pacers per 111-83 al termine di una partita che ha visto i padroni di casa sempre in controllo ed allungare in maniera decisiva nel terzo quarto (parziale 34-20). Serata negativa per Danilo Gallinari, che chiude con 14 punti ma 3/8 dal campo in 24 minuti di gioco, con il solo 8/8 dalla lunetta a salvare un po’ l’azzurro. VIDEO ...

VIDEO Liverpool-Manchester City 3-1 - Highlights - gol e Sintesi : Fabinho e Salah lanciano i Reds ma quanti episodi al Var : Il Liverpool ha sconfitto il Manchester City per 3-1 nel match valido per la dodicesima giornata della Premier League. I Reds si sono imposti davanti ai 53mila spettatori di Anfield, hanno vinto l’attesissimo scontro diretto e ora sono in testa alla classifica con otto punti di vantaggio su Leicester e Chelsea. I padroni di casa hanno indirizzato la contesa nei primi tredici minuti con i gol di Fabinho e Salah, poi al 51′ Manè ha ...

VIDEO NBA - Houston-Oklahoma City 116-112 : highlights e Sintesi. Westbrook ed Harden trascinano i Rockets : La quasi tripla doppia di Russell Westbrook (21 punti, 12 rimbalzi e 9 assist) e i 40 punti di James Harden hanno trascinato gli Houston Rockets alla vittoria contro gli Oklahoma City Thunder per 116-112. Non sono bastati i 17 punti di un buon Gallinari. Questa era poi la grande notte proprio di Westbrook, che per la prima volta giocava da ex contro OKC. VIDEO highlights HOUSTON Rockets-OKLAHOMA City THUNDER CLICCA QUI ...

VIDEO Manchester City-Atalanta 5-1 - Highlights - gol e Sintesi : cinquina dei Citizens - nulla da fare per i bergamaschi : Termina 5-1 la sfida di Champions League 2019-2020 di calcio tra il Manchester City e l’Atalanta. Gli uomini di Gasperini, passati in vantaggio con Malinovskiy su rigore, sono stati poi puniti dai campioni d’Inghilterra, a segno con Sterling (tripletta) e Aguero (doppietta). Un successo che affossa ulteriormente gli orobici nella classifica del girone e lancia ulteriormente i Citizens. Di seguito gli Highlights: VIDEO Manchester ...