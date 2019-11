Sgominata banda di albanesi che rapinava ville | 6 arresti

Sgominata la banda dell'Audi nera - incubo delle ville del centro-nord : La banda dell' "Audi nera", smantellata con l'arresto di sei persone, tutte albanesi, ha messo a segno decine di colpi in tutta l'Italia del centro-nord colpendo nelle province di Frosinone, Ravenna, Perugia, Bologna, Modena e Reggio Emilia, mentre sono stati accertati collegamenti con diverse batterie operanti in altre città d'Italia tra cui Milano, Venezia, Vicenza e Ascoli. Le rapine, inoltre, venivano commesse spesso con persone ...

Riccione - Sgominata banda dei Rolex : 4.22 I carabinieri di Riccione hanno arrestato 4 persone tra la Campania e la provincia di Rimini, tre uomini e una donna,di origine napoletana, per rapina e furto con strappo di orologi di lusso I carabinieri,coordinati dalla procura di Rimini,hanno sgominato la cosidetta banda dei Rolex dopo una capillare e mirata attività di indagine.La banda si avvaleva di un basista a Riccione che nel fine settimana localizzava la preda ...

Droga : Sgominata banda spaccio allo Zen di Palermo - 10 arresti tra cui minori : Palermo, 22 ott. (Adnkronos) - sgominata una banda dello spaccio nel quartiere Zen 2 di Palermo. In manette dieci persone, tra cui tre minori. Nelle prime ore del mattino, nell’ambito dell’indagine denominata “Take and go”, la compagnia carabinieri di Palermo San Lorenzo ha eseguito due ordinanze ap

Sgominata la banda che rapinava le case dei calciatori del Real e dell’Atletico Madrid : L’incubo delle rapine nelle case dei calciatori di Real Madrid e Atletico Madrid è finito, scrive il Corriere dello Sport. Ieri sono stati arrestate quattro persone, tutte albanesi. Aspettavano le partite per entrare in azione e saccheggiare le ville, incuranti di chi ci fosse all’interno. Lo scorso giugno è toccato ad Alvaro Morata. La banda terrorizzò sua moglie Alice, che era in casa con i figli e la tata. Nello stesso giorno i ...

Sgominata banda di rapine in banca della Lombardia : 9 arresti : Sgominata una cricca di rapinatori in banca. Questa mattina, i Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Lodi hanno fermato ben 9 malviventi responsabili di una lunga sequenza colpi in banca tra l'ottobre del 2018 e gennaio del 2019 in disparate province della Lombardia Rosa Scognamiglio Sgominata una cricca di rapinatori in banca. Questa mattina, i Carabinieri del nucleo investigativo del comando ...

Sei rapine in banca tra Napoli e Caserta : banda Sgominata : Avevano preso di mira solo le filiali della banca Popolare di Bari i componenti la banda di rapinatori sgominata dalla Polizia di Stato (Questura di Napoli e commissariati Giugliano-Villaricca) che...

Torino - furti in casa : Sgominata banda : 7.00 Operazione dei carabinieri del comando provinciale di Torino contro un gruppo criminale costituito da italiani e albanesi dedito ai furti in abitazioni. Una decina gli arresti. La banda agiva armata di coltelli e bastoni. 17 gli episodi contestati, avvenuti nelle province di Torino, Biella, Novara e Perugia. Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione, ricettazione, detenzione e porto illegale di armi ...

Fiumicino - Sgominata banda dei “pendolari del crimine” : così riuscivano a rubare a passeggeri e turisti facoltosi : La Polizia di Frontiera di Fiumicino ha sgominato una banda di dodici algerini ribattezzati “i pendolari del crimine“, perché molti di loro compivano regolarmente furti in Italia, pur risiedendo stabilmente in Francia e Spagna. Non solo prendevano di mira passeggeri facoltosi in partenza dall’aeroporto di Fiumicino, principalmente di nazionalità russa, araba e orientale, ma erano molto abili nel camuffarsi e cambiare abiti nel ...

Cittadinanze italiane con falsi documenti. Sgominata una banda di brasiliani : Andrea Pegoraro Il sodalizio poteva agire grazie alla complicità di due dipendenti di un comune padovano, i quali consentivano ai richiedenti di sbrigare in modo più veloce le pratiche Facevano ottenere a loro connazionali con grande facilità Cittadinanze italiane rilasciate con iure sanguinis. Questo tipo di richiesta può essere fatta da chi è nato da un genitore con cittadinanza italiana oppure da chi ha un ascendente che possiede ...

Gela - maxi operazione antimafia : Sgominata banda della Stidda. "Decapitata" l'organizzazione criminale che poteva contare su 500 uomini armati : Un'operazione imponente. Più di 300 uomini delle forze dell'ordine impegnati. L'ausilio di due elicotteri e 15 unità cinofile. E' in corso in questi minuti il...