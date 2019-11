Fonte : ilgiornale

(Di sabato 16 novembre 2019) Roberta Damiata Ospite in un Centro Commerciale, Massimo Boldi hanno rivelato al pubblico cheladelLa notizia era supersegreta, ma oggi durante una presentazione in un centro commerciale è venuta fuori in maniera inattesa. Ma per capire bene di chi e di cosa stiamo parlando è bene fare un passo indietro.è richiestissima ovunque e dopo aver passato una breve vacanza a Sharm el Sheikh, è tornata in Italia per festeggiare il compleanno di un grande centro commerciale. Non era però sola con lei ospite c’era anche Massimo Soldi. Dopo il bagno di folla, gli autografi e gli immancabili selfie, i due sono saliti sul palco per ringraziare tutti i presenti ed è li che è uscita la notizia. “E’ vera questa cosa?” ha chiesto la presentatrice?" erivolgendosi verso Boldi ha detto: “Ci divertiremo un sacco faremo una ...

LuigiSusin : Sarà Taylor Mega la protagonista del prossimo cinepanettone di Natale - borlovic : Taylor stasera sarà a Dolo - crazylo91591062 : RT @Grandblue1001: QUANDO ARRIVA M¥SS KETA IN PISTA, FINALMENTE LA SITUA INIZIA @Cassandrathepr2 #gf16 - Aspettando il Tik Tok di Taylor… -