Sanremo Giovani | parte la sfida a ItaliaSì! da sabato 16 novembre 2019

(Di sabato 16 novembre 2019) La corsa diverso l'Ariston riprende. Dal 16al 7 dicembre, i venti semifinalisti si sfideranno in televisione per conquistare i dieci posti in palio per la finalissima, che andrà in onda su Rai 1 il prossimo 19 dicembre, in uno speciale in prima serata. L'arena degli scontri sarà la trasmissione ItaliaSì di Marco Liorni, talk show delpomeriggio di Rai 1, in onda alle 16.40.Il percorso a tappe per italenti che sono stati selezionati è fra le novità del concorso, che quest'anno prevede che il pubblico televisivo possa conoscere gli artisti e apprezzarne il talento nel corso delle settimane. La gara prende il via oggi,16, con le performance dei primi dieci semifinalisti. Come riportato nel calendario diffuso dalla Rai, la prima e la terza giornata di concorso consentiranno agli artisti di esibirsi e di presentarsi ai ...

