Sampdoria | Linetty e Vieira ok per l' Udinese | Bonazzoli a rischio per il derby col Genoa

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 16 novembre 2019) Ladi Claudio Ranieri continua a lavorare per uscire dalla crisi. Il weekend di stop del campionato è utile per recuperare serenità e per iniziare a capire il tipo di calcio che vuole il nuovo tecnico. L’allenatore arrivato dopo il flop Di Francesco per ora ha sistemato la difesa e dato nuova linfa caratteriale alla sua squadra. Ora tutti dovranno fare di più soprattutto in attacco, dove i numeri sono impietosi. Senza i gol di Quagliarella, a segno finora una sola volta, la Samp ha perso le sue certezze offensive e con sette reti ha il peggior attacco del campionato insieme a quello della SPAL. Su questo dovrà lavorare Claudio Ranieri già per la sfida con l’vero e proprio scontro salvezza di domenica 24 novembre alle ore 18 al Ferraris. Il match con i friulani aprirà una parte di calendario fitta per i blucerchiati, che prima della sosta di Natale affronteranno il ...

MontaldoLorenzo : Oggi parliamo di: - quanto sono simpa le persone che scrivono 'grazie alle sue due lauree' -quanto è bella la sosta… - LigaFantasiaID : Harga turun ? Samir #Udinese 4.8 Barak #Udinese 4.4 Quagliarella #Sampdoria 7.6 Murillo #Sampdoria 4.7 Linetty… - UCS1946 : @gorigreg @MicheleSolari70 @sampdoria Direi entrambe le cose. Un po' la paura di subire goal (nonostante la superio… -