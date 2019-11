Sabato 16 Novembre sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - Sabato 16 novembre 2019. Su Rai4 in 1^Tv Free la prima stagione di «Narcos» : Wagner Moura in Narcos Rai1, ore 21.25: Una storia da cantare – Novità “La chiamavano Bocca di Rosa”, “Caro amico ti scrivo”, “Mi ritorni in mente”: versi che hanno fatto la storia, parole che rievocano emozioni e ricordi legati ad intramontabili canzoni italiane, capaci di sopravvivere al tempo conquistando anche le nuove generazioni. Con Una storia da cantare Rai1 celebra – in tre uniche prime serate – le straordinarie vite ...

Guida Tv Sabato 16 novembre i programmi di oggi - chiude NCIS 16 : programmi tv di Sabato 16 novembre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Una storia da cantare (qui le anticipazioni) Rai 2 ore 21:05 NCIS 16×23-24 finale (qui le anticipazioni) Rai 3 21:40 Dottori in corsia (qui le anticipazioni) Canale 5 ore 21:20 Tu si que Vales Rete 4 ore 21:30 Sentieri selvaggi Italia 1 ore 21:10 Madagascar 2 La7 ore 21:15 Atlantide Tv8 ore 21:30 Differita Qual F1 Brasile Nove ore 21:25 Presa ...

NCIS doppio appuntamento finale su Rai 2 Sabato 16 novembre : NCIS chiude la stagione 16 su Rai 2 sabato 16 novembre con un doppio episodio. In seconda serata NCIS Los Angeles in replica sabato 16 novembre chiude su Rai 2 la sedicesima stagione di NCIS con un doppio episodio a partire dalle 21, subito dopo il Tg2 con gli episodi 23 e 24 (FBI si è invece chiusa la scorsa settimana). Subito dopo in seconda serata un episodio della settima stagione di NCIS Los Angeles in replica. Gli spettatori di Rai 2 ...

Previsioni astrali di Sabato 16 novembre : giornata positiva per Leone - Cancro e Pesci : Le Previsioni zodiacali di questo sabato 16 novembre annunciano una situazione astrale particolarmente favorevole per i nati sotto i segni zodiacali d'acqua: Pesci e Cancro, in particolar modo, in questa giornata saranno molto avvantaggiati rispettivamente in ambito sentimentale-amoroso e in quello lavorativo. Le Previsioni zodiacali per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): vivrete una giornata indimenticabile in compagnia del partner ...

Il finale di NCIS 16 su Rai2 Sabato 16 novembre - due episodi e un atteso ritorno dal passato : Con gli ultimi due episodi di NCIS 16 su Rai2 sabato 16 novembre termina per ora l'appuntamento settimanale con il procedural dedicato agli agenti speciali della squadra investigativa della marina americana. La storica serie con Mark Harmon (che ne è produttore esecutivo oltre che interprete nei panni di Gibbs), Sean Murray, Emily Wickersham, Maria Bello e Wilmer Valderrama giunge al finale della sedicesima stagione anche in Italia, dove è ...

Fq Millennium - il nuovo numero in edicola da Sabato 16 novembre : “Vi raccontiamo chi sono gli ipocriti saliti sul carro di Greta” : Media, politici & c.: tutti green, ma solo a parole. I giornali pompano l’ambientalismo, ma nascondono le notizie scomode per i grandi inquinatori. Petrolieri e cementifici lucrano centinaia di milioni rivendendo i diritti a emettere gas serra. Mentre, dalle Alpi senza neve al Delta del Po sempre più salato, anche gli italiani contano i danni. Lo scrittore Malvaldi: 20 miliardi per avere il 20% di energia pulita dal mare. FQ Millennium ...

Narcos arriva in chiaro su Rai 4 - le prime due puntate Sabato 16 novembre : Narcos su Rai 4 da sabato 16 novembre In seconda serata speciale Wonderland Narcos Plata o Plomo. Il tormentone di ormai 4 anni fa, è pronto a tornare in auge con lo sbarco in prima tv in chiaro di Narcos. E l’impossibile diventa realtà. Sembrava impensabile che una serie Netflix non co-prodotta da un canale locale potesse sbarcare in una tv tradizionale, eppure la serie prodotta da Gaumont arriva in tv su Rai 4, nella collocazione del ...

Le Parole della settimana su Rai 3 Sabato16 novembre - Walter Veltroni e Paolo Bonolis ospiti : Le Parole della settimana su Rai 3 con Massimo Gramellini La puntata di sabato 16 novembre alle 20:20: gli ospiti Una serata all’insegna dei libri quella di sabato 16 novembre su Rai 3 con Le Parole della settimana di Massimo Gramellini in onda dalle 20:20. L’intervista di copertina sarà dedicata a Paolo Bonolis, conduttore cult della tv italiana, reduce dalla pubblicazione di Perchè parlavo da solo. La settima puntata vedrà tra gli ...

Allerta Meteo - Sabato 16 Novembre Scuole Chiuse a Venezia - Perugia e Viterbo [ELENCO AGGIORNATO LIVE] : Scuole Chiuse anche domani, Sabato 16 Novembre, in molti comuni dell’Italia dopo l’Allerta Meteo della protezione civile che è molto pesante per il weekend. La situazione è davvero molto pesante, il maltempo si intensificherà ulteriormente e avremo un fine settimana di fenomeni estremi in molte Regioni, oltre ai danni provocati dai fenomeni di queste ore. Di seguito l’elenco dei Comuni in cui le Scuole verranno Chiuse Sabato 16 ...

Dottori in Corsia su Rai 3 puntata speciale Sabato 16 novembre : Dottori in Corsia puntata speciale sabato 16 novembre con Federica Sciarelli sabato 16 novembre dalle 21:45 su Rai 3 una puntata speciale da 90 minuti inaugura la nuova edizione della docu-serie Dottori in Corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. La Stan By Me di Simona Ercolani produce la docu-serie in collaborazione con Rai Fiction. Federica Sciarelli è l’aggiunta di questa nuova edizione di Dottori in Corsia che racconta storie ...

Sanremo Giovani le selezioni da Sabato 16 novembre a Italia Si : Sanremo Giovani Italia Si si scelgono i Giovani di Sanremo dal 16 novembre Insolita selezione pomeridiana in un programma di approfondimento per i cantanti di Sanremo Giovani. Per 4 settimane l’appuntamento del sabato di Rai 1 condotto da Marco Liorni Italia dalle 16:40 ospiterà infatti le selezioni dei Giovani di Sanremo, 20 cantanti divisi, con 10 che poi approderanno alla finalissima del 19 dicembre (in prima serata), con ...

Amici 19 - la nuova classe sarà svelata da Sabato 16 novembre alle 14 : 10 su Canale 5 : Amici 19 la nuova stagione da sabato 16 novembre su Canale 5, su Real Time dal 18 novembre Pensavate che Amici si prendesse una pausa? Il re dei talent italiani che ha cresciuto generazioni e generazioni di ragazzi a colpi di sogni e sfide da affrontare, che ha trasformato le tute in simboli di una squadra e le carte in un movimento video per scoprire il vincitore sulle note di We are the Champions, è pronto per partire. Non risente crisi Amici ...

Verissimo - anticipazioni Sabato 16 novembre : tra gli ospiti Emma Marrone e Gerry Scotti : sabato 16 novembre, dalle ore 16:30 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Il contenitore del sabato sera, condotto da Silvia Toffanin, macina ogni settimana grandissimi ascolti. Anche la puntata del 16 novembre vedrà la partecipazione di tantissimi ospiti, fra i quali ci sarà Emma Marrone. La cantante, lanciata da 'Amici' di Maria De Filippi, racconterà al grande pubblico gli ultimi complicati mesi della sua vita. Emma ...