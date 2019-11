Rugby – O’Shea verso l’addio alla Nazionale italiana | richiesta la risoluzione anticipata

Rugby - Mondiali 2019 : chi sarà il nuovo ct dell’Italia? O’Shea resterà fino al Sei Nazioni : i possibili successori : La Coppa del Mondo di Rugby dell’Italia si è conclusa in anticipa, fermata dal tifone Hagibis. L’avventura giapponese doveva essere anche l’ultimo atto di Conor O’Shea sulla panchina dell’Italia. Il tecnico irlandese, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno 2020, ma aveva già deciso di non rinnovare l’impegno con gli azzurri per questioni personali e la Fir si era mossa in anticipo per sostituirlo alla ...

Rugby - Conor O'Shea : "Orgoglioso dei miei ragazzi - il prossimo obiettivo sarà alzare il nostro livello di gioco" : Non è stato un epilogo da ricordare quello dei Mondiali di rubgy 2019 per l'Italia. La sfida tra gli azzurri di Conor O'Shea e la Nuova Zelanda, infatti, è stata cancellata visto il forte rischio dell'arrivo del tifone Hagabis. Una decisione che è costata, vista la situazione nel girone degli azzurri, l'eliminazione. Le polemiche non sono mancate dal momento che certe "perturbazioni" non erano impreviste e ...

Mondiali Rugby 2019 – Il bilancio del ct O'Shea : "un onore guidare questo gruppo - ho detto ai ragazzi che sono orgoglioso" : Il commissario tecnico della Nazionale Italiana di Rugby ha tracciato un bilancio del Mondiale azzurro, chiuso anticipatamente per la cancellazione del match con gli All Blacks Ultimo giorno privo di impegni in Giappone per la Nazionale Italiana Rugby che nella giornata di domani salirà sullo Shinkansen per Tokyo prima di salutare il Sol Levante con un volo che porterà gli Azzurri a Roma – con scalo a Parigi – alle 9 di martedì 15 ...

Rugby - chi guiderà l'Italia dopo Conor O'Shea? Scartata l'ipotesi Howley per scommesse - contati con Cotter : L'Italia ha terminato la propria avventura ai Mondiali 2019 di Rugby, gli azzurri si sono dovuti fermare ancora una volta nella fase a gironi non riuscendo a qualificarsi ai quarti di finale. La nostra Nazionale aveva incominciato bene con le comode vittorie contro Namibia e Canada, poi si è giocata il tutto per tutto contro il Sudafrica venendo surclassata. Gli azzurri avrebbero poi dovuto affrontare la Nuova Zelanda ma la sfida dal ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Italia-All Blacks annullata - O'Shea dalla parte di Parisse : "i miei ragazzi avrebbero meritato di chiudere giocando la partita" : O'Shea non nasconde il suo disappuonto dopo la cancellazione della sfida di Coppa del Mondo di Rugby 2019 tra Italia e All Blacks Questa mattina gli appassionati italiani del Rugby si sono svegliati con una notizia che li lascia con l'amaro in bocca: la sfida tra Italia e All Blacks valida per il quarto turno della Coppa del Mondo di Rugby 2019 è stata annullata per via del tifone Hagibis. Se in molti ...

Rugby - Mondiali 2019 : Conor O'Shea convoca Zilocchi e Fischetti al posto di Riccioni e Ferrari : Due cambi nei 31 convocati dell'Italia in vista dell'ultima gara valida per la Coppa del Mondo di Rugby contro la Nuova Zelanda: Simone Ferrari e Marco Riccioni, usciti per infortunio contro il Sudafrica dopo pochi minuti, non saranno utilizzabili contro gli All Blacks e verranno sostituiti da Giosuè Zilocchi e Danilo Fischetti. I due atleti convocati fanno entrambi parte del roster delle Zebre, e raggiungeranno i compagni ...

Coppa del Mondo Rugby 2019 – Italia - fallo shock e rosso a Lovotti! O'Shea : "ha ucciso la partita!" [VIDEO] : Espulsione per Andrea Lovotti durante Sudafrica-Italia: il fallo dell'azzurro, a gioco fermo, è clamoroso. Il ct O'Shea non le manda a dire nel post gara Netta sconfitta per l'Italia nella terza partita della Coppa del Mondo di Rugby 2019. Gli azzurri sono stati battuti dal Sudafrica 49-3, complice l'inferiorità numerica dovuta al cartellino rosso rimediato da Andrea Lovotti. Il giocatore azzurro ha steso Vermeulen ...

Rugby - Conor O'Shea : "Vogliamo onorare questa Coppa del Mondo sino alla fine" : L'Italia ha perso contro il Sudafrica per 3-49 nel terzo match della Coppa del Mondo di Rugby, dicendo così addio al sogno di qualificarsi ai quarti di finale. Gli Springboks hanno dilagato nella ripresa, giocata quasi interamente in superiorità numerica per il cartellino rosso rimediato da Andrea Lovotti. Queste le dichiarazioni a fine match al sito federale. Così il CT dell'Italia, Conor O'Shea: "Sono distrutto, per i ragazzi ...

Rugby - Conor O'Shea : "E' la gara della vita per tante persone che sono qui. Contro il Sudafrica sarà una grande battaglia" : Alla vigilia del terzo match dell'Italia nella Coppa del Mondo di Rugby ha parlato il CT degli azzurri, Conor O'Shea. Domani, venerdì 4 ottobre, infatti, all'Ecopa Stadium di Shizuoka, alle ore 11.45 italiane, nella gara valida per la Pool B, Sergio Parisse e compagni sfideranno gli Springboks. Italia-Sudafrica vale un posto ai quarti di finale della rassegna iridata. Così il CT Conor O'Shea: "Abbiamo parlato dall'inizio ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – O'Shea verso la sfida col Sudafrica : "è la gara della vita per molte persone che sono qui" : Venerdì mattina la sfida di Coppa del Mondo di Rugby 2019 tra Italia e Sudafrica: le sensazioni del ct azzurro O'Shea dopo la scelta della formazione azzurra Mancano poco meno di due giorni alla terza partita dell'Italia nel Girone B alla Rugby World Cup 2019 contro il Sudafrica, match in calendario venerdì 4 ottobre alle 18.45 locali (11.45 italiane) che sarà trasmesso in diretta su Rai 2 a partire dalle 11.35. "Abbiamo parlato ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – O'Shea ha scelto la formazione azzurra per il Sudafrica : Conor O'Shea ha ufficializzato oggi il XV azzurro che venerdì sfiderà il Sudafrica in Coppa del Mondo di Rugby Conor O'Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che venerdì alle 18.45 locali (11.45 italiane) affronterà il Sudafrica allo Shizuoka Stadium Ecopa nel match valido per la terza giornata del Gruppo B alla Rugby World Cup 2019, partita che sarà trasmessa in diretta su Rai 2 a ...

Rugby - Mondiali 2019 : O'Shea sta disegnando l'Italia di domani : Nello sport, come in tutti i settori della nostra vita, i cicli sono fatti per iniziare, ma anche per chiudersi. E, quasi sempre, si guarda alla fine di un ciclo con paura di quello che ci aspetterà dopo, convinti che nulla sarà più come prima. Nello sport questo accade quando le leggende decidono che è arrivato il momento di dire basta, di appendere gli scarpini, la racchetta o gli sci al chiodo. Nel Rugby italiano dopo quasi vent'anni siamo ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – L'Italia batte il Canada - O'Shea soddisftto : "abbiamo raggiunto il primo obiettivo" : Le parole di O'Shea e Budd dopo la vittoria dell'Italia sul Canada nel secondo match della Coppa del Mondo di Rugby 2019 Una Italia concreta che ha mostrato bel gioco e un'ottima organizzazione ha centrato la seconda vittoria consecutiva con bonus battendo 48-7 il Canada a Fukuoka salendo a quota 10 punti nel Girone B. "Siamo contenti della prestazione di tutti – ha esordito Conor O'Shea durante la conferenza ...

Rugby - Conor O'Shea : "Sono orgoglioso di tutta la squadra" : La seconda gara dell'Italia nella Coppa del Mondo di Rugby vede gli azzurri battere il Canada per 48-7, portare a casa anche il punto di bonus offensivo e salire a quota dieci nella Pool B, avendo così ormai in tasca la qualificazione alla prossima edizione iridata del 2023 (l'aritmetica arriverà tra qualche giorno). Conor O'Shea parla così in conferenza stampa: "Siamo contenti della prestazione di tutti e abbiamo raggiunto il ...