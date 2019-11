Rugby | Champions Cup 2019 | Leinster-Benetton 33-19 I trevigiani lottano ma soccombono

Fonte : oasport

(Di sabato 16 novembre 2019) Lotta ma cede alilTreviso nella prima giornata dellaCup di: iescono sconfitti dal campo degli irlandesi per 33-19, penalizzati anche da giallo rifilato a Quaglio al 27‘, sfruttato dai padroni di casa per marcare la meta che ha tracciato il solco decisivo. Nel primo tempo Ringrose porta avanti gli irlandesi al 4′, ma Sexton non trasforma ed i veneti operano il sorpasso all’8′ con la meta di Budd trasformata Keatley.nuovamente avanti con la seconda meta di Ringrose al 14′, Sexton trasforma per il 12-7. Arriva il giallo a Quaglio al 27′, poi la meta di Kelleher, trasformata, vale il 19-7, con cui si va al riposo. Nella ripresa Sexton si mette in proprio, marca la meta del bonus offensivo al 43′ e poi trasforma.ancora con la voglia di fare bene, e così arriva la marcatura di Faiva ...

Rugbymeet : Il Leinster vince per 33-19, ma partita spettacolare di Benetton alla RDS Arena, che gioca una partita sorprendente… - heavyrock70 : RT @vitasportivait: ?? #Rugby | #LEIvBEN ?? La @BenettonRugby deve cedere al Leinster per 33-19 nel suo match d'esordio in Champions Cup. G… - vitasportivait : ?? #Rugby | #LEIvBEN ?? La @BenettonRugby deve cedere al Leinster per 33-19 nel suo match d'esordio in Champions Cup… -