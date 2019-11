Fonte : ilnapolista

(Di sabato 16 novembre 2019) Iltraè stato sospeso a pochi minuti dalla fine per. L’arbitro in campo era Daniele. Mancavano 5 minuti al termine della partita e sono iniziati iverso l’attaccante di colore dellaAlexander Isak. Addirittura, racconta il Corriere dello Sport, gli è stata tirata addosso anche una pallina da golf., parte l’avviso dello speaker e isi fermano. Alla fine ha vinto laper 2 gol a zero. Le reti sono state firmate da Berg, al 18′ e dall’ex palermitano Quaison, al 34. Lanon vinceva indal febbraio del 1997. L'articoloilperilNapolista.

mariospray : RT @fanpage: Cori razzisti in Romania-Svezia, l'arbitro Orsato sospende il match per alcuni minuti - Danila9631 : RT @napolista: Romania-Svezia, Orsato sospende il match per cori razzisti È accaduto quando mancavano 5 minuti al termine. Il bersaglio è… - napolista : Romania-Svezia, Orsato sospende il match per cori razzisti È accaduto quando mancavano 5 minuti al termine. Il ber… -