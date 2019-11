Roma violenta | il legame profondo fra questione sociale e criminale

Meteo - violenta tromba d'aria a Santa Marinella - Roma : Una tromba d'aria ha colpito, questa mattina, il comune di Santa Marinella , sul litorale laziale a nord di Roma . Come un domino La furia del vento, come mostra il video, ha ribaltato come fosse un domino una lunga fila di imbarcazioni poste in rimessa in una zona del porto. Sono in corso accertamenti per verificare eventuali danni ad altre strutture della cittadina.

Ucciso in strada con un colpo in testa La Roma violenta è un caso politico : Marco Gervasoni N elle metropoli, e non solo, gli omicidi si commettono. E anche in quelle ben amministrate: il male sta nell'uomo, si può contenerlo, non eliminarlo. Ma quando avvengono in città in cui la legalità minima è quotidianamente violata, in cui domina l'incertezza assoluta su ciò che potrebbe accaderti - un autobus incendiato, una buca che ti fa precipitare dallo scooter, anche perché molte strade restano al buio, uno ...