Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 novembre 2019) “Andrò fino in fondo. Son pronta aalla scuola per discriminazione di genere”. A parlare è Giovanna Cristina Vivinetto, laessoressa25ennedall’istituto paritario “Kennedy” didi. A convincere laessoressa, vincitrice del premio “Viareggio” opera prima per la poesia, sarebbe la testimonianza di due ex colleghi universitari che hanno svolto un colloquio di assunzione nella stessa scuola. “Il giornoil mio allontanamento – racconta la giovane – ci sono stati subito nuovi colloqui per sostituirmi e il caso ha voluto che uno dei candidati fosse un mio collega universitario.l’incontro mi ha contattato via Facebook raccontandomi che la proprietaria della scuola si era lamentata che lui avesse un piercing e ha motivato la sua esclusione dicendo che “nella scuola ci sono molte famiglie ricche ...

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Roma, la prof transessuale licenziata dopo nove giorni di lezione: “Pronta a fare causa per discriminazione” https://t… - Noovyis : (Roma, la prof transessuale licenziata dopo nove giorni di lezione: “Pronta a fare causa per discriminazione”) Pla… - 007Vincentxxx : RT @fattoquotidiano: Roma, la prof transessuale licenziata dopo nove giorni di lezione: “Pronta a fare causa per discriminazione” https://t… -