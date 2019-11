Restano gravi le condizioni di Matsumoto | papà di Capitan Harlock

Fonte : agi

(Di sabato 16 novembre 2019) È ricoverato inal reparto di rianimazione delle Molinette di Torino Leiji Matsumoto, il celebre fumettista ideatore di, colpito ieri sera da un malore mentre si trovava in hotel. Matsumoto è in città per celebrare i 40 anni dalla prima messa in onda del celebre cartone animato. Il fumettista è stato intubato e la prognosi resta riservata. Dall'ospedale fanno sapere che ci vorranno almeno 24 ore per fare ulteriori valutazioni.

