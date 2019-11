Fonte : ilnapolista

(Di sabato 16 novembre 2019)scrive del futuro di Zlatan. Il favorito sembra essere il Milan – almeno per il quotidiano.racconta che lo scorso anno Gazidis bloccò l’operazione (come quella di Fabregas) “perché non era funzionale al progetto pagare un super ingaggio a giocatori ampiamente over 30. Ora però – aggiunge – è scattata l’emergenza, se Ibra serve davvero, come pensa Maldini, la proprietà non si opporrà”. Scrive: Il concorrente più pericoloso del Milan, nella corsa a Zlatan, è il. De Laurentiis ci lavora da tempo, Ibra è calcio e cinema insieme, il massimo per il presidente-produttore. Con lui, ogni partita è un film. Rispetto ai rossoneri, gli azzurri possono contare su un Ancelotti in più, il tecnico è stimatissimo da Ibra e Ibra èdalla sfida in una piazza così calda. In seconda fila, il Bologna del suo amico Sinisa e la ...

news24_napoli : Ibrahimovic-Napoli, Repubblica: sarà in Italia a giorni, è tentato dall… - napolista : Repubblica: Ibrahimovic è affascinato da Napoli De Laurentiis ci lavora da tempo. Con Zlatan, ogni partita è un fi… - CalcioNapoli24 : -