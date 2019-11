Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 16 novembre 2019) Sceglie ancora una volta Torino Matteoper annunciare una sua iniziativa. "A Torino - ha detto l' ex premier salendo sul palco sulle note di una canzone dei Queen - nasce tutto e chi vuole fare una cosa nuova parte da qui". Questa volta l'annuncio riguarda il"Shock!" di Italia viva per rire l'economia. "Non e' una contromanovra" ribadiscedal palco della Casa Teatro di Torino presentando ile non e' neanche un avvertimento al governo che, dice l' ex premier, "deve abbassare le tasse e sbloccare i cantieri". In platea a Torino e' presente lo stato maggiore di Italia viva, da Maria Elena Boschi a Ettore Rosato, ai "torinesi " Silvia Fregolent, Mauro Marino ed il leader dei Moderati Giacomo Portas. La ricetta deldi Iv e' chiara: "oggimo un programma di 120 mld di sblocco delle infrastrutture - spiega- soldi che gia' ci sono, vanno ...

Agenzia_Ansa : Renzi lancia 'piano shock' da 120 miliardi: 'Non e' contro-manovra'. Leader IV: 'Puntiamo a 'modello Expo', poi chi… - ilfogliettone : Renzi lancia piano 'Shock' per 'far ripartire Italia' - - lunastorta13 : RT @ElvioVDeMatteis: Ma questo non smette mai di dire cazzate? Renzi lancia 'piano shock' da 120 mld: 'Non e' contro-manovra' -