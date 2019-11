Renzi | basta con le Fake News | noi lavoriamo per salvare il governo

Carcere evasori - Bonafede : “Italia Viva vuole affossarlo? No passi indietro - né compromessi”. E ai Renziani : “Basta con la ricerca visibilità” : Se Italia Viva di Matteo Renzi ha presentato una serie di emendamenti al decreto fiscale nel tentativo di cancellare con un colpo di spugna l’articolo che abbassa le soglie e aumenta le pene per gli evasori fiscali, è il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a rivendicare di non voler accettare che venga stravolto in Parlamento il testo nella parte relativa alla stretta per le manette agli evasori: “renziani vogliono affossare le nuove ...

Governo - Franceschini lancia un nuovo patto con M5s e Renzi : “Basta furbizie - serve unità” : Il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, lancia un "duplice patto" rivolgendosi a Movimento 5 Stelle e Italia Viva: "serve un patto di metodo: le eventuali modifiche alla legge di Stabilità andranno preventivamente concordate nella maggioranza. Senza furbizie e in modo collegiale, abbandonando l'idea di voler sconfiggere il partner di Governo".Continua a leggere

Manovra - Zingaretti : “Da Renzi operazione di basso livello - basta liti. Calenda? Ci dia una mano su crisi aziende” : “Nel governo ci sono troppe polemiche. Tutti i giorni si litiga e questo non va bene, perché abbiamo promesso agli italiani di dar loro una speranza contro l’odio. Si può governare insieme da alleati ma non si può governare insieme da nemici nemici, perché altrimenti c’è un prevalere di interessi particolari che danneggia la qualità del governo”. Sono le parole del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di Dimartedì ...

Pietro Senaldi - la verità sulla crisi di governo : "Conte addio? Basta ascoltare cos'ha detto Renzi" : Quando cadrà il governo Conte? In fondo, lo ha già rivelato Matteo Renzi: "Questa legislatura durerà fino al 2023", ha detto il leader di Italia Viva. Considerando che l'ex premier è solito dire una cosa e fare l'esatto opposto, c'è da giurare che la crisi arriverà prima di quella data. Il colpo fat

Matteo Renzi - retroscena sulla manovra : "Cosa basta per tenerlo a bada" - faida interna : Una manovra per gli italiani? No, soprattutto per mandare segnali a Luigi Di Maio e Matteo Renzi. Il premier Giuseppe Conte viene descritto come "irritato" dalle polemiche che hanno preceduto la stesura della bozza del Decreto fiscale da inviare alla Commissione Ue a Bruxelles. Leggi anche: "Purtrop

Governo - Renzi a Conte : “Basta scontro continuo. Da me solo consigli - poi faccia lui” : Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, cerca di placare la polemica con il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, sostenendo che lo "scontro continuo deve finire". Renzi definisce quelli dati a Conte solo come dei consigli, non degli ultimatum. E sulla legge di Bilancio sottolinea che a decidere debba essere comunque il presidente del consiglio.Continua a leggere

Governo - Di Maio basta rincorrere Renzi - diamoci regole di ingaggio : Governo, Di Maio basta rincorrere Renzi, diamoci regole di ingaggio.Il mio e' un appello rivolto a tutti.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Ottobre : Di Maio : “Stop a litigi e annunci. E basta correre dietro a Renzi” : il colloquio – Luigi Di Maio “basta rincorrere Renzi, ora diamoci regole di ingaggio” “No all’annuncite e ai litigi prendiamo esempio da Gualtieri e Lamorgese” di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Senti chi pirla. “‘Il suo curriculum è un vorticoso elenco di riconoscimenti’ scriveva ieri sul Fatto Quotidiano Tommaso Rodano, all’interno di un articolo-ritratto da brividi sul ministro grillino della Scuola ...

Orlando a Renzi : "Basta ultimatum" : Matteo Renzi continua ad essere divisivo anche dopo aver lasciato il Partito Democratico. La lettera inviata al Corriere e le interviste rilasciate dall'ex Presidente del Consiglio stanno, oggettivamente, interferendo nel dialogo interno al Governo. È chiaro un po' a tutti che Renzi voglia cercare di apparire con un piede dentro ed uno fuori dal Governo, approfittando di questo momento per lanciare la propria campagna elettorale in vista ...

Altolà di Conte a Renzi : basta o è' crisi : Altolà di Conte: "Renzi non e' opposizione, gli chiedo correttezza". Perche' "e' inaccettabile che uno senta il bisogno di rimarcare ogni spazio

Conte si sfoga su Renzi : 'Basta giochi sporchi' : Le parole dell'ex Premier Matteo Renzi, pubblicate nella lettera al Corriere della Sera, preoccupano non poco il Partito Democratico e l'attuale premier Giuseppe Conte. Il leader di Italia Viva ha bocciato le idee in merito alla manovra e non ha ritenuto adeguato il taglio del cuneo fiscale: ciò ha fatto scatenare i malumori prima di Zingaretti e poi dello stesso Conte. Dal suo partito però arrivano rassicurazioni sulla volontà di proseguire il ...

Renzi fa saltare i nervi a Conte che sbotta : basta o è crisi - inaccettabile tuo comportamento : “Renzi non è opposizione, gli chiedo correttezza”. Perché “è inaccettabile che uno senta il bisogno di rimarcare ogni giorno uno spazio politico” con la logica con cui lo sta facendo Renzi. “Questo ¬ci precluderà la possibilità di andare avanti”. In un'intervista ad Avvenire Conte agita per la prima volta il fantasma di una nuova crisi di governo. Ma esclude in maniera netta l'ipotesi di un nuovo voto. “Andare a votare? I cittadini ci chiedono ...

Matteo Renzi e Luigi Di Maio - "c'è un patto segreto" : basta rubare uomini al M5s - il nemico è Conte : Sono alleati per caso, Matteo Renzi e Luigi Di Maio, ma pur sempre alleati. Dopo essersi insultati per anni con gusto, il leader di Italia Viva, fresco scissionista Pd, e quello del Movimento 5 Stelle hanno perlomeno un obiettivo comune, e lo ricorda Augusto Minzolini nel suo retroscena sul Giornale