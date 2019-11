Renzi apre Italia Viva a tutti | Destra | sinistra e Forza Italia

"Renzi picconando il Pd apre la strada alla destra” - dice Zingaretti : Con un'intervista rilasciata a La Stampa di Torino mentre si trovava ancora a Washington, il segretario del Pd risponde all'intervista di Matteo Renzi dalle stesse colonne dove ha spiegato di voler fare al Pd quello che Macron ha fatto ai socialisti: togliergli i consensi. “Ogni picconata al Partito democratico è un favore fatto a Matteo Salvini. Questa è la pura verità, e quindi più si colpisce il Pd, più si rafforza la destra. Poi ognuno si ...

Carfagna apre a Renzi : “Se rompe con il governo facciamo Forza Italia Viva” : Mara Carfagna, ospite a Milano del Linkiesta Festival, ha fatto una battuta su un possibile progetto politico con il fondatore di Italia Viva Matteo Renzi: "Se dichiarasse di non voler sostenere più questo governo di sinistra, ma di avere altre ambizioni, Forza Italia Viva potrebbe essere una suggestione".Continua a leggere

Regionali - Emilia Romagna - il Pd è già disperato : Stefano Bonaccini apre a M5s e Matteo Renzi : La fragorosa sconfitta in Umbria dell'alleanza di governo Pd-M5s (alla prima uscita elettorale in coalizione) può avere ripercussioni anche sul prossimo voto regionale, in programma in Emilia Romagna il 26 gennaio 2020. Lo sa bene il centrosinistra, che è davanti ad un bivio: frammentarsi potrebbe t

Leopolda - Renzi apre ai delusi di Forza Italia e Pd : 'Venite a darci una mano' : Moderati, venite a me. Matteo Renzi, nel discorso di chiusura della decima Leopolda (durante la quale si sono visti anche Lele Mora e Leopoldo Mastelloni) ha lanciato un appello ai delusi dal centrodestra di Berlusconi e anche a coloro che non sono poi così convinti di voler continuare a militare per il Partito Democratico. Innanzitutto si è soffermato sulla manifestazione di Piazza San Giovanni a Roma di Fi, Lega e FdI: "È finito un modello ...

Leopolda - Renzi : «Salvini come Don Abbondio». Poi apre ai delusi di Fi - ma Carfagna lo gela : «Fare con il Pd come Macron con i socialisti» francesi, che li ha prosciugati di voti fin quasi a farli sparire: Matteo Renzi chiude la decima Leopolda con quella che dal suo ex partito...

Italia Viva - sondaggio per il simbolo del partito di Renzi L’ex premier apre la Leopolda : Alla Leopolda l’ex premier presenterà il logo: il favorito nel sondaggio online è quello con tonalità fucsia e le ali di un gabbiano stilizzato. «Non staccheremo la spina al governo»

Renzi apre la Leopolda : "Lanciamo idee - non ultimatum" : Arriva sul palco, dopo aver attraversato la lunga sala della Leopolda, bloccato dalle centinaia di persone presenti che gli stringono la mano, gli 'battono il cinque' lo abbracciano, si fanno un selfie con lui. Matteo Renzi, sulle note di 'Natural' degli Imagine Dragons, apre così la Leopolda numero 10, e all'arrivo sul palco dice: "Siamo vivi. Il cartello più bello è quello di Pomigliano: 'Un'Italia viva c'è. Meno male che ...

Italia Viva apre le danze a Napoli : «Renzi pronto a presentare le liste» : Non è solo la prima assemblea programmatica perché Italia Viva annuncia una discesa in campo. Già dalla primavera. «C'è l'ipotesi di presentare liste in...