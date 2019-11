Regionali | Gallo M5S | ‘costruire seriamente governo con centrosinistra’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 16 novembre 2019) Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “La vera novità è ildel M5S insieme al centrosinistra aldelle Regioni. Questo può costituire il vero elemento di rottura che va costruitoe non improvvisando, perché la novità in questa fase storica deve essere una rigenerazione e un rinnovamento vero dei soggetti politici esistenti, capaci di aprirsi alle nuove organizzazioni civiche e sociali sul territorio”. Lo scrive in un post su Facebook Luigi, deputato M5S e presidente della commissione Cultura della Camera. “Abbiamo il dovere -aggiunge- di riavvicinare tante persone e incamerare nuove energie per il Paese. E visto che siamo stati votati da 11 milioni di voti in Parlamento non possiamo arroccarci su posizioni strettamente identitarie e velleitarie senza pensare a quanto sia importante completare i processi di, anche. Un ...

LaCnews24 : Regionali, Gallo (FI): ''Occhiuto candidato ideale e confronto con alleati'' #calabrianotizie #newscalabria - Strill_it : Borghi della Calabria – I consiglieri regionali Gallo e Orsomarso portano il caso in Aula -