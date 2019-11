Reddito di cittadinanza | il paradosso dell' aumento | chi viene sfavorito

Reddito di cittadinanza : beneficiario ma proprietario di un albergo : Reddito di cittadinanza: beneficiario ma proprietario di un albergo Non passa giorno, si può dire usando un’espressione proverbiale, senza che venga scoperto un nuovo caso di abuso riguardante il Reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza: il caso dell’albergatore di Rimini Scorrendo i casi dei “furbetti” del Reddito di cittadinanza fin qui noti non sempre ci si trova di fronte a situazioni di marginalità sociale, povertà ...

Reddito di cittadinanza - arriva il bonus per le imprese : chi può riceverlo e come funziona : L'Inps ha comunicato che è stata attivata la procedura informatica per chiedere l’incentivo per l’assunzione dei percettori del Reddito di cittadinanza. Si tratta del bonus destinato alle aziende che assumono i beneficiari della misura. Ecco come funziona lo Sgravio Rdc, a quanto ammonta e come si può richiedere.Continua a leggere

Ha un albergo a Rimini ma riceve il Reddito di cittadinanza : denunciato : Pina Francone Il caso in Riviera, dove è stato scoperto e denunciato un proprietario di un hotel che fruiva indebitamente del sussidio contro la povertà Ha un albergo a Rimini e allo stesso tempo prende il reddito di cittadinanza. L'ennesimo "furbetto" all'italiana, insomma. Protagonista della vicenda, in Romagna, un albergatore capace così di truffare lo Stato, intascandosi il sussidio contro la povertà tanto caro al Movimento 5 ...

Reddito di cittadinanza - si sblocca l’assunzione di 471 navigator campani : Una delibera della Giunta regionale sancisce l’accordo con Anpal servizi che nei prossimi giorni provvederà ad assumere i vincitori della selezione con un rapporto di collaborazione fino al 30 aprile 2021, per un compenso di 28mila euro lordi annui

Reddito di cittadinanza : arrestati pusher col sussidio. La vicenda : Reddito di cittadinanza: arrestati pusher col sussidio. La vicenda Sono diversi i casi di “furbetti” del Reddito di cittadinanza che continuano a emergere da una parte all’altra dello Stivale; gli ultimi in ordine di tempo riguardano dei criminali dediti al traffico di droga. Reddito di cittadinanza: il caso nel trapanese Nel quadro dell’operazione denominata “Eden 3”, che ruota addirittura intorno alla figura dell’ultimo grande boss di ...

Presi 8 pusher rom che percepivano il Reddito di cittadinanza : Blitz della Guardia di Finanza contro il traffico e lo spaccio di droga nel popolare quartiere Ciampa di Cavallo a Lamezia Terme. Sono state arrestate 19 persone rom, tre delle quali minorenni, e otto di loro percepivano il reddito di cittadinanza. La scoperta è avvenuta grazie all’operazione denominata Scacco alla regina. Come riporta Il Tempo, l’irruzione dei finanzieri è scatta all’alba di ieri quando sono entrati in azione oltre 100 militari ...

Bonus assunzione percettori Reddito di cittadinanza : domande a partire dal 15 novembre : Attraverso il messaggio numero 4099/2019, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato la procedura che permetterà alle imprese che assumono i percettori di reddito di cittadinanza di poter richiedere l’esonero dei contributi previdenziali nel limite dell’importo mensile percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione. Il modulo Srdc verrà reso disponibile entro il 15 novembre 2019. Compilazione domanda Il datore di lavoro ...

Modena - vende rum abusivo al gay pride : tolto il Reddito di cittadinanza : Luca Sablone La donna è stata anche denunciata per truffa ai danni dello Stato. Aveva addirittura attivato una partita Iva per attività di spettacolo Ha venduto del rum abusivo in occasione del gay pride di Modena: piuttosto che manifestare per i diritti aveva l'unica intenzione di vendere illecitamente degli alcolici. Il comportamento illegale da parte di una donna non è passato assolutamente inosservato alla polizia locale, che ora ...

